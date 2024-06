KURTI BACIO TRI "MINE" NA DIJALOG: Zatražio da pogazimo sve svoje crvene linije oko priznavanja i stolice u UN

POSTAVLjANjEM ultimatuma da će sesti za pregovarački sto sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jedino ako se ispune tri uslova - samo je još jedna potvrda da premijera lažne države Aljbina Kurtija dijalog uz posredovanje EU uopšte ne zanima. Iznošenjem za Beograd potpuno tri neprihvatljiva zahteva on je praktično "minirao" briselski proces i doveo pod znak pitanja njegov nastavak.

Foto: Profimedia

Kurti je pred visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku Đozepom Boreljom i izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom zatražio da predsednici vlada "dveju strana" stave potpis na Sporazum o normalizaciji odnosa, da se povuče pismo EU u kojem je tadašnja premijerka Ana Brnabić rekla da nema priznavanja Kosova, niti stolice za Prištinu u UN, i da se Milan Radoičić izruči Prištini kako bi mu se sudilo zbog sukoba u Banjskoj.

Čak i da se, hipotetički, ispune svi ovi zahtevi - o čemu Beograd uopšte i ne razmišlja jer su neprihvatljivi i neustavni - Kurti je samo dao obećanje da će sesti na jednu stranu briselskog stola, i ništa više do toga. Zajednica srpskih opština opet ja stavljena po strani, iako bi ZSO, koju je još 2013. i 2015. precizirao Briselski sporazum, trebala da bude centralna tema.

Stavovi Beograda i naše crvene linije da nema priznavanja Kosova i stolice za Prištinu u UN odavno su izneti i podebljani, i to je saopšteno u svim centrima moći - od Moskve do Vašingtona. Izručenje Radoičića ili bilo kog drugog državljanina Srbije Prištini je nemoguće, jer ne može jedna zemlja, međunarodno priznata država, da izručuje bilo koga drugom delu svoje teritorije. To, naravno, zna i Kurti, pa je "iz rukava" izvukao zahteve za koje zna da neće proći samo da bi sprečio nastavak dijaloga i najbolniju temu - ZSO.



Predsednik Vučić rekao je da Kurti nije hteo ili nije smeo da dođe da se vidi sa njim:- Tri puta sam se vraćao, pa su mi pokazivali njegove poruke. On neće da me vidi, rekao je da nije spreman, kaže, nastaviće glavni pregovarači.

Visoki predstavnik EU Borelj naveo je da Priština "nije bila spremna za trilateralni sastanak u okviru dijaloga i da je postavila tri uslova da bi do njega došlo, a da je, s druge strane, Beograd bio spreman za sastanak".

- Srbija nije bila spremna da u potpunosti ispuni uslove Kosova, pozivajući se na ustavna ograničenja - rekao je Borelj. - EU je pre sastanka predstavila novi predlog plana primene, ali su stavovi dve strane i dalje udaljeni kada je reč o tome kako bi mogla da se pokrene primena sporazuma i kako bi trebalo da se nastavi proces normalizacije.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Kurti u Briselu odbio da razgovara sa Vučićem, jer "ne želi dijalog i nema nikakvo interesovanje da napravi neki iskorak ka tome da Srbi na KiM uživaju čak i osnovna ljudska prava".

- Još jednom je nedvosmisleno pokazano da Kurti neće nikakav razgovor. Takođe je ovim gestom ponovio da on nema nikakvu nameru da implementira Briselski sporazum, da osnuje ZSO, i moj utisak je da on ne sme da sedne prekoputa predsednika Vučića, jer on ima argumente, ne plaši se da kaže istinu, i ne libi se od toga da traži odgovore. Zahteva da čuje kada će se to implementirati Briselski sporazum, na kom stoji i potpis EU - rekla je Brnabićeva. - Vučić postavlja pitanje kada će čitav svet učiniti nešto da Kurti krene da poštuje sporazume i osnovna ljudska prava Srba na KiM. Kurti na to nema odgovor, i zato neće da sedne prekoputa Vučića.

Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović rekao je, za "Novosti", da je Kurti sada u poziciji da postavlja ultimativne uslove, ali da on to ne bio mogao da čini sam.

U planu ukidanje sankcija PREPORUKA šefa diplomatije Borelja za ukidanje kaznenih mera Prištini, koje su uvedene zbog eskalacije sukoba na severu KiM, i dalje su na stolu. Ukoliko bude dato zeleno svetlo za uklanjanje ovih simboličnih sankcija protiv Kurtija i Prištine, biće jasno da im Brisel dobro čuva leđa, što je dosad više puta dokazano.

- Njima je teže da ove uslove od nas traže, jer tako rizikuju da nas udalje od sebe i da izgube svoj interes na Balkanu i zato je Kurtiju prepušteno da on odrađuje prljavi deo posla. On je od početka bio u položaju strane kojoj je dodeljena uloga agenta provokatora, da nas stalno provocira - objasnio je Jovanović.

On je dodao da je to sada učinio na demonstrativan način, pozvan je na sastanak, dao je pristanak, pa je odustao.

- Pitanje je da li je EU pravilono reagovala, ona zapravo i nije u poziciji da reaguje, jer nije komandant, prilagođava se željama SAD, koje su priznale Kosovo i mnoge naterale da to urade. Ovaj potez Kurtija je bio mučan, ali i poučan za naše dalje razmišljanje. Potezi EU će sada zavisiti od naše reakcije, ali i događanja u svetu u narednom periodu. Jasno je da Srbija sada nije sama, da se u svetu stvari kovitlaju. To što je Borelj rekao da je Kurti kriv je zapravo konstatacija očiglednog, ali to nije zauzimanje stava što bi bio jedan odlučan negativni komentar sa ukazivanjem na negativne posledice. Ako toga nema onda je jasno da je Kurtijevo ponašanje zajednička akcija.

Uhapšena dvojica Srba U LEPOSAVIĆU je juče uhapšen Srbin Srđan L. zbog navodnih ratnih zločna protiv civilnog stanovništva u Đakovici, a tokom sukoba na KiM 1998. i 1999. Prethodno je Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo da je u Kosovskoj Mitrovici uhapšen Srbin A. V. kojem je određeno zadržavanje od 48 sati. Njega terete za "teroristički napad na kancelarije izborne komisije u Mitrovici bacanjem ručnih bombi". D. Z.

Poslanik SNS Milovan Drecun rekao je da Kurti koristi dijalog kako bi vršio pritisak na Beograd da "defakto prizna lažnu državu Kosovo bez ikakve spremnosti da se postigne bilo kakav kompromis i da se reše problemi":

- Kurtijeva predizborna taktika je da pokaže čvrstinu i nepopustljivost u odnosu prema Beogradu, kako bi mogao da kaže svojim biračima da je realizovao ono što je rekao kada je dolazio na vlast da neće formirati Zajednicu srpskih opština i da se pohvali da je integrisao sever Kosova u lažnu državu Kosovo. Problem je ponašanje zapadnog dela međunarodne zajednice, na čelu sa EU i SAD, zato što ne vrše nikakav ozbiljniji pritisak da Kurtija nateraju da počne politički racionalno da se ponaša. Nije mi jasno kakve je pripreme obavio posrednik Miroslav Lajčak, o čemu je on to razgovarao u Prištini? Taj sastanak mora dobro da se pripremi, ne može sada Borelj odjednom da kaže - Priština nije bila spremna. Valjda ste pre sastanka znali da li su spremni ili nisu. Šta ste radili kada ste ga pripremali ili ste ga proforme sazvali samo da kažete mi hoćemo da radimo dalje na implementaciji francusko-nemačkog predloga sporazuma.

Tokom sledeće nedelje u Brisel bi trebalo da odu glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bisljimi.