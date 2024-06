BRNABIĆEVA OBJAVILA SNIMAK IVANA BJELIĆA: I nek N1 nekad proveri navode koje puštaju. Nekad... (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnbić postavila je na društvenoj mreži snimak Ivana Bijelića kao dokaz šta je on govorio za televiziju N1.

- Juče je, za N1, gospodin Ivan Bjelić rekao da me je, tokom jednog dijaloga koji sam, kao predsednica Vlade, imala sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS) pitao o zemljištu koje je Rio Tinto kupio za potrebe projekta Jadar, a da sam mu ja odgovorila da laže i napustila sastanak. Šta sam zaista odgovorila možete videti u videu koji kačim jer su se ti dijalozi snimali i uživo prenosili. Takođe je neistina da sam napustila taj, ili bilo koji drugi dijalog i to znaju svi iz KOMS. Možda bi ljudi trebali da razmisle o ovome. Kakav kredibilitet ima gospodin Bjelić, kako verovati bilo čemu što on kaže, jer ko ovako laže oko malih stvari, teško da u vezi bilo čega drugog govori istinu. A i N1 nekad treba da proveri navode koje puštaju. Nekad...

