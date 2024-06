I FOKSVAGEN I RENO SU REKLI DA JE NAJBOLJA: Vučić o litijumskoj bateriji koju je napravila naša kompanija iz Subotice

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju naciji govorio je o litijumskoj bateriji koju je napravili naši ljudi u Subotici i mogućem uticaju proizvodnje litijuma i električnih vozila na budžet Srbije.

Ovo je LFP baterija koju su napravili naši ljudi u Subotici. I "Folksvagen" i "Reno" su rekli da je najbolja na svetu. To čini motor sutrašnjice. Ako budemo uspeli da proizvodimo u Srbiji, time obezbeđujemo ogroman novac. 0.95 odsto bismo imali povećanje BDP.

"Ako ovo uspemo da proizvedemo u Srbiji, time obezbeđujemo ogroman novac i doprinelo bi uvećanju DBP... Ukoliko ne možemo sami u našoj zemlji to da radimo, nećemo ni da pručamo o tome. Tada imamo uticaj od skoro 4% na BDP, to je 3 milijarde nove vrednosti na godišnjem nivou. Ode Srbija u nebesa! Dovedemo svetske proizvođače električnih automobila idemo na +16,45 dodatnih 20 milijardi evra. Ovo je važnije od nafte. Važnije od svega. To je svake godine to nije jednokratno. To je desetinama godina jer se teško iscrpljuje. Savek godine i pogledajte koja je naša prednost u odnosu na sve drugo".

Litijum je nešto što postaje i oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Mogao bih kao teoretičar zavera da kažem da nije slučajno bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine. I jedanput sam to rekao. To je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam dve godine vremena dok se nisu izborili za svoje interese - rekao je Vučić i dodao: - Vreme je da ne gubimo vreme, ali možda ćemo da izgubimo i narednih 10 ako argumenti budu takvi da to ne možemo da prihvatimo... - kazao je Vučić.