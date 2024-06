NEZAVISNI kandidat za predsednika SAD Robert F. Kenedi Mlađi ponovo je danas u svojim objavama na društvenim mrežama citirao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Profimedia

On je, govoreći o sukobu u Ukrajini, citirao izjavu Vučića da je "voz napustio stanicu i da niko ne može da ga zaustavi". "Voz je napustio stanicu i niko ne može da ga zaustavi - Srpski predsednik Aleksandar Vučić o neminovnosti rata Evrope sa Rusijom. Izaberite mene za predsednika i ja ću to zaustaviti", napisao je Kenedi na društvenoj mreži X. Kenedi Mlađi je nedavno na istoj društvenoj mreži objavio Vučićev intervju za švajcarski "Veltvohe", u kojem je predsednik Srbije govorio o riziku od rata Ukrajine i Rusije.

- Predsednik Srbije strahuje od rata sa Rusijom zbog Ukrajine. Plaši se gubitka miliona života i želi da zna: gde su odrasli u sobi? I ja takođe želim to da znam - naveo je nedavno Kenedi na Iksu, uz snimak Vučićevog razgovora za švajcarski list "Veltvohe" . Kenedi je u nastavku današnje objave na mreži X osudio jučerašnji napad ukrajinske vojske na Sevastopolj označivši ovaj akt kijevskog režima kao novu eskalaciju. "Još jedna bezobzirna eskalacija američkog proksija Ukrajine. Rusija 'smatra da je SAD odgovorna' za napad kasetnom municijom na civile na plaži", napisao je on na društvenoj mreži Iks i dodao: "Zaustaviću ovaj rat!"

Osim Kenedija Vučićev intervju za švajcarski list je na društvenim mrežama podelio svetski poznati finsko-nemački tehnološki biznismen Kim Dot Kom, poznat i kao najveći svetski haker i zvezda društvenih mreža sa milionskim auditorijumom, uz ocenu da bi trebalo da poslušamo Vučića i njegovu ocenu o stanju u Ukrajini.

- Ostalo je tri do četiri meseca do velikog praska. To je takođe i moja procena. Poslušajte predsednika Srbije i njegov iskren stav o situaciji u Ukrajini. Evropljani moraju da se oslobode lošeg uticaja SAD i njenog carstva koje je u padu, ili će, inače, i oni da plate krajnju cenu - napisao je Kim Dot Kom u objavi koju je pregledalo skoro tri miliona pratilaca.