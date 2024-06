VUČIĆ: Policija važna za zemlju - osigurava bezbednost svih naših građana

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas na centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, u Nastavnom centru "Makiš", da je posao policije, u svetu nestabilnosti, izuzetno važan - da osigura bezbednost svih naših građana i istakao da je to od presudnog interesa za Republiku Srbiju, kao i da je zadovoljan radom policije.

Foto: Printscreen

Verujem da ćete i snažnije nego do sada uspeti taj posao da obavljate na najbolji mogući način, poručio je Vučić. "

- Poštovani građani, živimo u svetu u kojem nema sigurnosti, nema stabilnosti i nemoguće je sagledati sa lakoćom šta je to što će se zbivati već do kraja godine, a kamoli planirati mnogo toga za budućnost. Zato moramo da razmišljamo o svojoj zemlji i da budemo dobro pripremljeni za svaki mogući scenario. Da dobro razumemo šta je to što se događa u svetu, šta je to što se događa u Evropi i gde se u svemu tome nalazi naša Srbija - rekao je Vučić.

Kazao je da je posao Ministarstva unutrašnjih poslova, svih rodova policije, uvek bio važan, kao i da će biti još važniji - da osigura bezbednost svih građana. Istakao je da je rezultat rada policije - smanjenje opšte stope kriminaliteta i smanjenje stope počinjenih najtežih krivičnih dela od ubistava do silovanja.

- I uveren sam da će i procenti, ali i apsolutni brojevi po tom pitanju, zahvaljujući vašem trudu, radu i angažmanu, padati i u narednom periodu u našoj budućnosti - rekao je Vučić.

- Ono što je takođe važno, da se u vreme inverznog i neretko perverznog pristupa dela medija i javnosti, policija neretko predstavlja kao teroristička organizacija, a oni koji je napadaju, kao oni koji su Bogom dani i koji bi trebalo valjda da vode zemlju - rekao je Vučić.

Naglasio je da je naša policija narodna policija i da je uvek bila uz svoj narod kada je bilo najteže.

- Kada je trebalo žrtvovati živote na Kosovu i Metohiji, naši policajci su bili sa svojim narodom na KiM. Više od tri stotine srpskih policajaca izgubilo je živote u istinski neravnopravnoj borbi i protiv albanskih terorista i protiv NATO-a. Hvala im na tome. I Srbija nikada neće zaboraviti njihovu žrtvu - poručio je Vučić.