"OPOZICIJI JE VUČIĆ ZA SVE KRIV!" Brnabić: Ne prestaju sa dehumanizacijom porodice predsednika Srbije!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je opozicija još jednom iskoristila tragičan događaj kako bi se obračunala sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i njegovog porodicom.

Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, Foto Tanjug

Ona je, gostujući u Jutarnjem programu televizije „Hepi”, rekla da predsednik Demokratska stranke Zoran Lutovac poziva na nasilje protiv porodice Vučić zloupotrebljavajući incident koji se desio u OŠ „Jovan Dučić”, dodajući da najoštrije osuđuje bilo kakav vid nasilja nad bilo kim, posebno prema prosvetnim radnicima.

„Mislim da kao društvo oko toga treba da se okupimo i da je to jedna od onih stvari oko kojih ne sme da postoji političkih razlika, ni političkih obračuna, jer nismo važni mi, ni naši politički odnosi, bitni su prosvetni radnici, i kada god iskoristite tako nešto za političke obračune, što naša opozicija nažalost radi, vi onda umanjujete to nasilje, relativizujete ga i praktično relativizujete odgovornost samih nasilnika zato što kažu pa nisu baš oni krivi, nego kriv je Aleksandar Vučić, kriva je njegova porodica, krivi su ljudi na vlasti. To jeste nasilje i pozivanje na nasilje prema porodici Aleksandra Vučića. To je uradio predsednik Demokratske stranke i šef njihove poslaničke grupe, Zoran Lutovac u Narodnoj skupštini, ne da bi osudio nasilje, nego da bi napao porodicu Aleksandra Vučića. On je rekao mogli smo da čujemo strašnu rečenicu od strane nasilnika, koja zaista jeste strašna, a to je „Znaš li ti ko sam ja”, ali Lutovac kaže mi smo na tu rečenicu navikli zato što smo je čuli od članova najuže porodice Aleksandra Vučića. Ko je to ikada čuo od najuže porodice predsednika?! Ja mislim da je Lutovac sada pomešao porodicu Aleksandra Vučića i sve nas sa njima iz opozicije koji jesu nasilnici i kojima je jedina politika nasilje. Tu rečenicu „Znaš li ti ko sam ja” je milion puta izgovarao Dragan Đilas, i policajcima, policajcima na dužnosti u uniformi i studentima i još mnogo gorih psovki je izgovorio studentima jer se nisu slagali sa njim, zatim predstavnicima medija, novinarima, pa nikada nismo čuli od opozicije osudu toga”, rekla je Brnabićeva.

Podsetila je i da su upravo opozicioni poslanici pretili šefu poslaničke grupe SNS-a Milenku Jovanovu da ga treba išamarati.

„I onda kada smo mi napravili temu od toga kako su oni koji se bore protiv nasilja, u stvari najveći nasilnici u društvu i da stalno promovišu nasilje, on je čovek došao u studio jednog tajkunskog medija i rekao: „Da, bio sam u pravu i išamaraću ga sledeći put”, i nikom ništa. Zatim, njihov narodni poslanik Parandilović je profesoru Stojanu Radenoviću, jednom od naših najpriznatijih i najboljih naučnika, rekao „Ćuti, matori, ništa te nisam pitao”. Ja sam tada rekla, a šta mislite kako će deca koja ovo gledaju da se ponašaju prema svojim nastavnicima u školi, kada vi imate jednog narodnog poslanika, i to iz redova opozicije koja se kao deklarativno bori protiv nasilja, koji jednom profesoru tog ranga kao što je Radenović može da kaže to. Da li smo čuli osude toga, jesmo, ali od Srpske napredne stranke, ali nismo od opozicije. I onda vi imate sinoć u Utisku nedelje neke psihološkinje, koje kažu da uvek je vlast bila ta koja promoviše nasilje, ne, uvek je vlast bila ta koja osuđuje nasilje. Uz sve to vi nikada niste, ova tri dana od kad se desio taj incident, kako je reagovala država, kako su reagovale institucije, kako je reagovala izvršna vlast i kapa dole Vladi Srbije i svim nadležnim institucijama, od MUP, preko tužilaštva i svega. Odmah pritvor za nasilnike, produženi pritvor od 30 dana za fizički obračun sa nastavnicom i isto tako pozivam institucije da se obračunaju protiv svakog vida nasilja i nasilnika. Hajde kad već govorite ovi su ovakvi, oni su onakvi, hajte da vidimo kako su institucije reagovale, i da pohvalimo jednom kada neko reaguje kako treba”, izjavila je predsednica parlamenta i dodala da se sprovodi kontinuirana dehumanizacija predsednika i njegove porodice, a da je jedini i najveći borac protiv mafije i kriminala sam predsednik.

„Nažalost, oni koriste to za političku borbu i to je tužno, to je njihov manir, koji mene zabrinjava zbog onog što smo čuli i jutros, a to su pretnje Aleksandru Vučiću od strane šefova kavačkog klana, mafije. Vi tu vidite paralelu koga svakog normalnog u ovoj zemlji treba da zabrine. Za neke medije Skaj prepiska koja je objavljena u Crnoj Gori nije relevantna kao da se nije desilo. Zvicer koji je još na slobodi i pritom predstavlja najozbiljniju pretnju po život predsednika Aleksandra Vučića, kaže u jednom trenutku „a onda ćemo mi medijski da ga udarimo” i vi stvarno vidite kontinuirane medijske udarce i napade na Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu to je kontinuirana dehumanizacija o kojoj mi pričamo i pokušavamo da pričamo i želimo da pričamo svih ovih godina, a sada vidite dokaz kroz ovu Skaj prepisku da je to bio i plan. Ono što je posebno zanimljivo je da to uvek ide preko onih koji su povezani na neke zapadne fondove i koji su kao zaštićeni kao istraživački novinari i istraživački mediji, koji čak i ne kriju i nisu ni u to vreme krili da je njima izvor informacija ili Belivukov advokat ili Belivuk sam, lično. Te informacije puštaju kroz svoje istraživačke medije, zatim preuzimaju tajkunski mediji, i te priče se etabliraju kao neosporna istina i šire se kroz Narodnu skupštinu preko poslanika opozicije. I onaj koga to ne zabrinjava i ko svesno ili nesvesno učestvuje u tome, treba da se zapita šta radi, dok ne bude bilo kasno, jer smo mi već jednom u Srbiji imali ubistvo predsednika Vlade. I taj narativ koji relativizuje sve, koji se na kraju krajeva desio i sa Ficom u Slovačkoj, to je taj narativ pa i od naših analitičara koji su izašli i rekli: pa dobro, različiti su motivi, možda je kriminalni motiv, možda je finansijski, on je onako sumnjiv lik… Pa sram vas bilo! I time se uvek relativizuju napadi i pretnje smrću najvišim predstavnicima države. Ovde vidite iz Skaj prepiske, da je jedini i najveći borac protiv mafije i kriminala predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da jeste stavio svoju glavu u torbu kada je objavio rat mafiji”, istakla je ona.

„Stičem utisak da javnost nije zaista bila svesna i niti je danas svesna kolika opasnost preti po život Aleksandra Vučića, to je stalna opasnost. Ključno što smo videli u Skaj prepisci je da žele „medijski da udare” predsednika, i to konstantno rade. Vode se time kada ne bude Aleksandra Vučića, mi ćemo moći da radimo ono što smo radili nekada, kada bude Aleksandra Vučića mi smo slobodni ljudi, moći ćemo da gospodarimo ne samo Crnom Gorom već čitavim regionom, dakle Aleksandar Vučić je jedina brana toj mafiji, a oni ga udaraju preko medija. Oni imaju svoje medijske ispostave, od kojih neke svesno ili nesvesno, zajedno sa nekim političarima, i svi su na istom zadatku da plasiraju napade na predsednika. Ja sve pozivam da se uozbiljimo i da čuvamo makar ustavni poredak i volju građana, i da oni koji svesno ovo rade, budu pitanje službi bezbednosti, a da oni koji nesvesno učestvuju u ovome da će im makar sad biti jasnije da ne treba da učestvuju u tome. Da pretnja po predsednikov život postoji, postoji. Dokle god je Radoje Zvicer na slobodi postoji i kada god ovakve stvari izlaze na videlo, ta pretnja po njegov život je još veća. Vi imate sa druge strane Aleksandra Vučića koji je ne samo brana da ovom zemljom i regionom ne zavlada kriminal, već garant sigurnosti i bezbednosti Republike Srbije”, zaključila je Ana Brnabić.