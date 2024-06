"SRAMOTA JE DA NEMAMO PRAVA NA SVE ŠTO JE SRPSKO" Godinu dana od zabrane srpske robe na KiM, meštani očajni: Snalazimo se kako možemo

GODINU dana nakon što su institucije u Prištini zabranile uvoz srpske robe, građani centralnog Kosova i Metohije poručuju da su nezadovoljni kvalitetom proizvoda u ponudi, ali i cenama. Ističu da kupuju ono što moraju kako bi preživeli, ali i da je jasno da se Srbima na Kosovu „brani sve što je srpsko“.

Foto: Tanjug

Priština je odlučila da 14. juna 2023. godine zabrani uvoz robe iz Srbije. Zalihe koje su se našle u marketima i prodavnicama su ubrzo nakon toga protrošene, a Srbi sa Kosova prinuđeni su da kupuju skuplje proizvode, a kako kažu, manje kvalitetne.

Mirjana Mitić iz Lapljeg Sela ističe da kupuje ono što mora.

- Nedostaje nam kvalitet, ono na šta smo navikli, na mlečne proizvode, nedostaje nam keks, krem, sve ono što je dobro i uz šta smo odrastali. Sada kupujemo ono što moramo i bitniji je kvantitet od kvaliteta - rekla je Mitić.

- Što se tiče robe, nedostaje sve. Nema mleka, nemaš šta da kupiš jednostavno. Cene su u porastu, to što ima, to kupimo, šta da radimo... Kada odemo u centralnu Srbiju kupimo nešto bolje, ali retko se to dešava - rekao je meštanin Gračanice.

Suzana Komatović iz Gračanice kaže da Srbi na Kosovu nemaju pravo na nešto što je srpsko.

- Ovo je bruka i sramota, da mi Srbi ovde nemamo pravo na svoju robu. Snalazimo se kako možemo, kupujem ovde na Kosovu to što dolazi iz Makedonije, Grčke, Nemačke, Albanije, to što ima po prodavnicama, ali nažalost, srpske robe na teritoriji Kosova i Metohije nema nigde. Mi koji smo ostali da živimo na teritoriji Kosova nemamo nikakvo pravo na nešto što je srpsko, ne znamo zašto im smetaju proizvodi srpski - rekla je Komatović.

Tamara Đorđević kaže da, iako kupuje to što se nađe na rafovima po marketima i prodavnicama, porodica je navikla na drugačiji kvalitet robe.

- Nema ničega, evo deca na primer jedu keks, ali ne možemo da nađemo, nigde nema - rekla je Đorđević.

Rodoljub Mladenović ističe da je najveći problem što nema srpskih proizvoda namenjenih deci.

- Rekao bih da se nismo sasvim prilagodili, nedostaje puno toga, najviše proizvodi koji su namenjeni deci, kao što su plazma keks i mleko, sve ono što smo i mi kao deca navikli da konzumiramo, to su neki proizvodi koje smo godinama navikli da imamo u kući, a sad ih nemamo. Mislim da se još nismo navikli - rekao je Mladenović.

Vuksan Staletović kaže da zbog nedostatka robe srpskog porekla, ponekad, kao alternativu koriste poljoprivredne proizvode koje sami uzgajaju.

- Nema srpske robe ovde, uglavnom je problem oko hrane, to je osnovno za mene. Obožavam mlečne proizvode i sada je teže, kada nečeg nema, koristimo poljoprivredne proizvode, papriku, paradajz... - priča Staletović.

Jedan meštanin kaže da moraju da kupuju proizvode koji su lošijeg kvaliteta.

- Sve nam nedostaje, kupujemo drugu robu, mora da se živi, ne može da se trpi.

Petar Milković ističe da nisu zadovoljni odlukom o zabrani uvoza srpskih proizvoda.

- Silom prilika uspeli smo da se prilagodimo, ali da nam nedostaje naša roba, nedostaje, tako da nismo zadovoljni sa tim - rekao je Milković.

BONUS VIDEO: Evo kako je Kurtijev špijun dogovarao podmetanje eksploziva ispod svog auta

(Kosovo onlajn)