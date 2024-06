MUK U AMERIČKOJ AMBASADI U SARAJEVU: Helez poziva na direktno rušenje Dejtonskog sporazuma - Amerikanci ćute

ZUKAN Helez, ministar odbrane u Savetu ministara BiH, pozvao je juče na rušenje Republike Srpske, što je direktno rušenje Dejtonskog sporazuma.

Foto: Profimedia

- Umesto da mi podnesemo apelaciju Ujedinjenim narodima i kažemo da se Republika Srpske više tako ne može zvati, ali ona nije samo srpska. Logičan sled stvari nakon usvojene rezolucije je to da mi tražimo, a nije isključeno da nećemo tražiti - da se promeni naziv Republike Srpske - izjavio je Helez.

On je dalje dodao da želi enitete da ukine i da napravi kantone, a da se naziv Republika Srpska ukine u potpunosti.

- Najbolje bi bilo i za taj entitet i za BiH da se promeni ime i promeni struktura. Da napravimo od Republike Srpske dva kantona. Recimo Istočna Bosna i Hercegovina i Severna Bosna. Taj naziv Republika Srpska više ne bi bio. Entitete treba reducirati, promeniti ili ukinuti.

Helez je Srbima zapretio da će, ako se ne povinuju ovom planu, “izvući deblji kraj” i proći kao Srbi iz Republike Srpske Krajine, koji su proterani u Oluji, poručivši da bi bila “prednost” ako bi se Srbi sami iselili.

I dok Helez ovakvom izjavom direktno poziva na rušenje Dejtonskog sporazuma, iz američke ambasade u Sarajevu ovog puta niko se nije oglasio.

U toj ambasadi sada vlada muk, iako su Srbiju, srpski narod i naše državno rukovodstvo optužili da ruši Dejton, hvatajući se za osmu reč u paragrafu pet, stava četiri u usvojenoj Deklaraciji na Svesrpskom saboru.

Podsetimo, na te optužbe upućene Srbiji brutalan odgovor dao je naš predsednik Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, bila mu je interesantna kritika američke ambasade u Sarajevu po pitanju Svesprkog sabora, koji je, kako kaže, bio dobro organizovan i održan na radost sveg srpskog naroda.

- Međutim, rekao sam da ću da postavim neka pitanja... Vi ste čuli već mnogo puta svi u Srbiji i u BiH i u celom regonu jednu sintagmu koja glasi "duh Dejtonskog sporazuma". Ako mi kao zemlja koja je potpisala Dejtonski sporazum nismo garant sprovođenja, jer kažu da to ne piše nigde, već smo samo potpisnik, iako "duh" upravo tog potpisa upravo to znači, ja ne bih da se bavim "duhom" i "duhovima" već imam najkonkretnije pitanje za one koji su rekli da smo mi pogazili Dejtonski sporazum, za naše partnere iz američke ambasade u BiH. Naime, Dejtonskim mirovnim sporazumom regulisane su nadležnosti centralnih vlasti i entiteta. Moje prvo pitanje za njih je kako, gde i od kada negde piše da imovina pripada centralnim vlastima a ne entitetima? Naime članom 3, tačkom tri Ustava BiH, aneks 4 Dejtonskog sporazuma predviđeno ja da sve državne funkcije i ovlašćenja koja nisu izričito dodeljena institucijama BiH pripadaće entitetima. A članom 3 tačka jedan navedene su nadležnosti institucija BiH: spoljna politika, spoljnotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje ustanova i međunarodnih obaveza BiH... Kao što se vidi, nigde se ne pominju ni javna imovina ni javna svojina. Te vas molim, dragi partneri iz američke ambasade, da mi konkretno odgovorite, kako ste došli do zaključka i na osnovi čega i kog akta da imovina pripada centralnim vlastima a ne entitetima, kao što jasno piše u Dejtonu, a zbog čega ste, između ostalog, učestvovali u izazivanju krize na prostoru BiH - kazao je Vučić.