SARAJEVO PRIPREMA "OLUJU" ZA RS: Zlokobno najavljuju da nas čeka bitka za opstanak našeg naroda

OBISTINjUJE se sve ono što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predvideo i zbog čega se žestoko borio protiv rezolucije UN o takozvanom genocidu u Srebrenici! Poslednja potvrda toga stigla je od ministra odbrane BiH Zukana Heleza, u vidu stravičnih pretnji upućenih Srbima i Republici Srpskoj, koje zlokobno najavljuju da Vučića tek čeka bitka za opstanak srpskog naroda u regionu.

Vučić je uspeo da obesmisli sramnu rezoluciju, jer je ona na kraju usvojena na skandalozan način, sa svega 84 glasa "za" od 193 države, ali to nije sprečilo njene tvorce da nastave sa udarima na Srbiju i Srbe, čiji je jedan od glavnih ciljeva ukidanje Republike Srpske.



Novi napad usledio je istog dana, kada je Zukan Helez, gostujući na ekstremističkoj bošnjačkoj televiziji "Hajat", najavio da će bošnjačke vlasti, u svetlu rezolucije, zatražiti ukidanje Republike Srpske, tako što će ona biti podeljena na dva kantona, a njeno ime izbrisano zauvek. Helez je Srbima zapretio da će, ako se ne povinuju ovom planu, "izvući deblji kraj" i proći kao Srbi iz Republike Srpske Krajine, koji su proterani u "Oluji", poručivši da bi bila "prednost" ako bi se Srbi sami iselili.

Bosanski ministar odbrane naglasio je da "predstavnici međunarodne zajednice sa kojima svaki dan razgovara" dele njegove stavove.

Inače, u Dejtonskom sporazumu piše da imovina koja se nalazi na području Republike Srpske, bila pokretna ili nepokretna, pripada Republici Srpskoj. I samo Srpska može njome da raspolaže. Ali bez obzira na jasne odrednice, uporno traju pokušaji da se od RS oduzme ono što joj pripada i konstantno se ponavlja priča o državnoj imovini BiH, iako se ona u čuvenom dokumentu iz 1995, kojim je zaustavljen rat, i ne spominje.

Naopaka ideja o otimanju imovine potekla je od Kancelarije visokog predstavnika u BiH, podržao ju je Ustavni sud, a sve sa ciljem da se Srpskoj "vežu ruke", oduzme finansijska sposobnost, otme imovina kao jedno od glavnih obeležja državnosti i nezavisnosti i tako trasira put za njeno ukidanje i svođenje na ljušturu. U praksi bi to značilo da sva prirodna bogatstva - šume, reke, rudnici, putevi čija je vrednost neprocenjiva, pripadnu Sarajevu i ono bi njima gazdovalo - prodavalo, davalo koncesije, određivalo gde može šta da se gradi...

Ova tema dodatno je podgrejana posle Svesrpskog sabora na kojem je doneta Deklaracija koja predviđa jedinstvo Srba i insistira na sprovođenju izvornog teksta "Dejtona", a ne proizvoljnim tumačenjima. A jedno od takvih je i podvala Ambasade SAD na čijem je čelu Majkl Marfi, koja u priču o imovini uvodi Sporazum o sukcesiji iz 2001. koji se odnosi na način uređenja jugoslovenske imovine i nema nikakve veze za pravilima kome šta pripada unutar BiH. Otišli su i korak dalje. Odgovarajući na pitanje Vučića - gde piše u Dejtonskom sporazumu da imovina pripada BiH, Amerikanci su naveli da je to rekao pomoćnik državnog sekretara Džejms O' Brajan. Znači, priznali su da nigde i ne piše nego oni određuju "pravila" i da ne važi ono što piše u međunarodnom dokumentu koji su i podržali, nego važi ono što kaže O'Brajan?!

Premijer Miloš Vučević rekao je da nije iznenađen negativnom reakcijom američke ambasade u Sarajevu na održani Svesrpski sabor, ali da jeste činjenicom da je pokazala elementarno nepoznavanje Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustava BiH, pre svega, po pitanju imovine koja pripada entitetima.

Berbokova: Zabrinjavajući skup SVESRPSKI sabor u Beogradu je zabrinjavajući i takva aktivnost nema podršku Nemačke i Zapada - rekla je ministarska spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok, piše u saopštenju kabineta predsedavajućeg Predsedništva BiH Denisa Bećirovića koji je s njom razgovarao u Berlinu. - Pretnje nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH su potpuno neprihvatljive za Nemačku i Zapad - rekla je ona. Bećirovićev kabinet u Sarajevu je preneo da je on u razgovoru ocenio da je održavanje "Svesrpskog sabora Srbije i Republike Srpske" bilo "najteži napad na Dejtonski mirovni sporazum od 1995. godine".

- Sve tačke Deklaracije između Srbije i Republike Srpske potpisane u okviru Svesrpskog sabora apsolutno su u duhu Dejtonskog sporazuma i ni na jedan način ne vode ka njegovoj opstrukciji. To kako su republike uredile sukcesiju jugoslovenske imovine je jedno pitanje. A potpuno je drugo pitanje kako je uređeno korišćenje, odnosno prava vlasništva svojine, na javnoj imovini u samoj Bosni i Hercegovini, ako pričamo o njoj. A to je upravo uređeno kroz Dejtonski sporazum. On je održao 29 godina mira u BiH, a Srbija je njegov garant.

Profesor Ustavnog prava Siniša Karan objasnio je za "Novosti" da je Republika Srpska, u proces stvaranja novonastale državne zajednice BiH, unela svoj ukupni državnopravni kapacitet, ali i kapacitet svoje imovine, tako da BiH na teritoriji RS ima na raspolaganju samo onoliko imovine koliko joj Srpska ustupi.

Dodik: Kad koza čuva kupus, propast je zagarantovana KADA ambasador SAD u BiH Majkl Marfi čuva Dejtonski sporazum, isto je kao kada "koza čuva kupus" - propast je zagarantovana, napisao je predsednik RS Milorad Dodik na svom iks-nalogu. Poručio mu je da samo tako nastavi i da je na dobrom putu da uništi i ono malo što je ostalo od BiH. - Postalo je izvesno da Marfi neće propustiti priliku da se obruka. Jedan Marfijev kolega mi je rekao kako on sedne sa tri čoveka na ručak i nekako postigne da ga nakon toga sva trojica mrze. Da li je odsustvo ljubavi ili pažnje, ne znam, puna je Amerika ljudi koji mu mogu pomoći, ali mu to ne daje za pravo da ponovo zabada nos tamo gde mu nije mesto. Ambasada SAD bi trebalo da bude svesna da je RS entitet s ustavnim pravima, a svaka insinuacija koja dovodi u pitanje njen legitimitet je neprihvatljiva i uvredljiva. Dejtonski mirovni sporazum Srbi brane, a na njega nasrću razni Marfiji i Šmitovi. Na svu sreću, narodi Evrope, a verovatno i građani SAD, na putu su da na demokratski način otpuste Marfije i geopolitičke štetočine i usijane glave koje su svet dovele na rub konflikta. Gudbaj!

- Ustav BiH ni na koji način ne upućuje na to šta se smatra "državnom imovinom". Reč "državna imovina" se ne pominje uopšte, ni tim ni bilo kojim drugim nazivom - istakao je Karan.

On je ukazao na ključnu odrednicu definisanu Ustavom BiH koja govori da državna imovina spada u nadležnost entiteta - generalna klauzula ili presumpcija nadležnosti u korist entiteta, kao ključno obeležje federalnog principa podele nadležnosti u svakoj složenoj državi u svetu, pa tako i u BiH. Pojasnio je da se među nabrojanim pitanjima koje spadaju u nadležnost institucija BiH ne nalazi nijedno koje ukazuje na nadležnost nad "državnom imovinom".

- Pošto ovlašćenje nad "državnom imovinom" nije Ustavom izričito dato institucijama na nivou BiH, u skladu sa članom 3, nadležnost nad državnom imovinom pripada entitetima i naglašavam - institucije BiH mogle bi eventualno imati u vlasništvu imovinu koja se koristi prevashodno za funkcije i ovlašćenja koja Ustav izričito daje nivou BiH, ali po ovlašćenju entiteta - istakao je Karan.

Kriju da su Srbima oteli zemlju POLITIČKO Sarajevo napadom na imovinu Srpske skreće i pažnju sa činjenice da su Srbi pre rata bili vlasnici više od 70 odsto zemljišta u sadašnjoj Federaciji BiH, a što predstavlja oko 8.400 kvadratnih kilometara zemlje na tom području. U ratu i posle rata veliki deo ove zemlje je otet Srbima. Kada bi se kvadrat zemlje plaćao samo po tri evra, iznos bi bio preko 25 milijardi evra.

U prilog ovoj tvrdnji, navodi profesor, idu i neki drugi aneksi "Dejtona":

- Aneks 9 je sporazum RS i Federacije BiH o osnivanju javnog transportnog preduzeća radi organizovanja i rada saobraćajnih kapaciteta kao što su putevi, železničke pruge i luke, na njihovu obostranu korist. Aneks 8 uređuje formiranje zajedničke međuentitetske komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čiji je mandat utvrđivanje kao nacionalnog spomenika, pokretne i nepokretne imovine od velikog značaja za grupu ljudi sa zajedničkim kulturnim, istorijskim vjerskim i etničkim nasleđem, kao što su spomenici arhitekture, umetnosti ili istorije, arheološka nalazišta, grupe građevina i groblja. Isti Aneks 8 kaže: "Entitet na čijoj teritoriji se imovina nalazi: (a) nastojaće da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mere potrebne radi zaštite, konzerviranja, prezentacije i sanacije imovine i (b) suzdržaće se od bilo kakvih namernih mera koje bi mogle oštetiti imovinu". Dakle, jasno predviđa da entiteti imaju isključivu nadležnost nad pitanjima koja se tiču imovine. Ne može se dozvoliti neustavna transformacija ustavne strukture BiH niti prenos nadležnosti koji vodi ka jednom cilju - unitarnoj BiH. Taj eksperiment neće uspeti jer rade protiv Ustava i Dejtonskog sporazuma! BiH nema svoju imovinu, imovina pripada entitetima, sva prirodna i javna dobra koja se nalaze na teritoriji entiteta isključivo njima i pripadaju!



Srpska članica Predsedništva BiH Željka Cijanović izjavila je da pokušaji Ambasade SAD u Sarajevu da ubede javnost da veću pravnu snagu ima nečija izjava od Ustava "najbolje svedoči o duboko potcenjivačkom odnosu prema BiH".