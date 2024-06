SRAČUNATI RADIKALIZAM: Manojlović blokadama cilja tron opozicije

POTEZI koje u danima posle lokalnih izbora 2. juna vuče opozicija, odnosno najviše lider "Kreni-promeni" Savo Manojlović, zbog navodne krađe izbora, zapravo je bitka unutar ovog političkog pola, tačnije borba za lidersku poziciju.

Ovako sagovornici "Novosti" komentarišu Manojlovićev poziv na blokade, ali i izlazak iz republičkog i gradskih parlamenata Beograda i Niša, proteste na ulicama, najavljene blokade od subote 8. juna kada će biti održana i velika državna manifestacija "Sabor svih Srba".

Predstavnici opozicije tvrde je "naknadnim" brojanjem glasova u Nišu i Novom Beogradu SNS pobedila, a predsednik Aleksandar Vučić jasno je poručio da nepravilnosti nije bilo.

- Zamolio sam tokom izborne večeri da bi bilo dobro da svi sačekaju u Nišu. Znao sam da imamo neophodnu većinu, jer smo mi prebrojali biračka mesta i sabrali glasove. Saglasan sam sa čovekom iz CeSID, da treba svima dozvoliti uvid. Tražili su i dobili, i ni za jedan glas nije bilo drugačije. Oni su to već uradili i na Vračaru i u Nišu.

Tražili su devet mesta da broje. Ni za jedan glas nije bilo drugačije. Naravno da nepravilnosti nema. Svima je to njima jasno. Nego, kad nemate nikakvu argumentaciju, onda morate da učete, bučete, vičete - kazao je Vučić. - Ti ljudi žive u nekim balonima, pošto im ljudi na mrežama šalju srca, pa misle da ih vole. Kreću se u sopstvenom krugu, i misle da je to ceo svet. Ne vide da postoje i drugi koji misle drugačije. Pozivanje na neplaćanje poreza je odraz nemoći. Pozivao je Živković na neplaćanje struje svojevremeno. To su dečje igre. Za ovoga koji vam govori o demonstracijama nije glasalo tri, četiri odsto u Nišu.

Politički analitičar Branko Radun kaže da su se desile neke promene unutar opozicije, da je loše prošla desnica i ovi koji su bojkotovali.

- Sad pokušavaju da prave pritisak i proteste, ali znaju da ne mogu ništa da promene, već se bore za pozicioniranje unutar opozicije. Dakle, ne misle da će nešto da promene, već im je namera da istisnu druge. Manojlović želi da istisne Dragana Đilasa sa građanskog dela opozicione scene, postavlja ultimatum ostatku opozicije da se povuku iz institucija... - objasnio je Radun za "Novosti".

On je naveo da je provokacija to što Manojlović najavljuje proteste u danu kada treba da se održi "Sabor svih Srba" i navodi da je i ranije slično izvodio, kada je blokirao auto-put dok su naprednjaci imali skup u "Beogradskoj areni" na Novom Beogradu.

- Tako pokušavaju da iznude reakciju vlasti da im zabrani skup ili neku drugu neadekvatnu reakciju. Ovakvo ponašanje opozicionih lidera, koji su počeli da se svađaju, urušava opoziciju, ali ih to mnogo ne dotiče jer je u toku borba za prevlast i ko će biti lider 2027. godine kada su predsednički izbori, a Manojlović ima te ambicije.

Analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je da je Manojlović na dva nivoa neutralizovan - ćutanjem opozicije, koje je razumljivo, jer on jeste hteo da iskorači i da se pojavi kao lider celokupne opozicije u Srbiji, a s druge strane Vučić je kao političar sa najvećim autoritetom rekao da se prebrojava ponovo gde je sporno i ako treba da se ponove izbori, ponoviće se:

- Ovaj Manojlovićev potez bi u stvari trebalo da mu otvori prostor za liderstvo u opoziciji. To što su svi odbili da stanu uz njega dosta govori, bez obzira na to što je on dobio određeni broj glasova i objedinio opozicione glasače. Manojlović za svoje liderstvo mora da se izbori, a put radikalne konfrontacije koji je on izabrao nije dobar. On nema rizik da izgubi poslaničke mandate u republičkoj Skupštini jer ih nema. Ti poslanički mandati vas stavljaju u žižu javnosti, uključuju vas u rad najznačajnije političke institucije, mandati koje biste vratili vam garantuju i budžetsko finansiranje, relevantnost za medije. Kada izađete iz parlamenta, kada nastupate na konferencijama za novinare, ne predstavljate značajan politički subjekt.

Posle poziva Manojlovića ostatku opizicije da izađu iz institucija i bore se na ulici, uspedio je okršaj na ovom političkom polu.

Raskol u "Kreni-promeni" RADIKALIZACIJA koju najavljuje Manojlović preti i da naruši odnose unutar njegovog pokreta. Kako nezvanično saznajemo, članstvo u Novom Beogradu na korak je do odluke o otcepljenju, jer su nezadovoljni metodama političke borbe koju najavljuje njihov lider. Navodno, mnogima smetaju Manojlovićevi kontakti sa BIA, o čemu je javno pre neki dan govorio lider radikala Vojislav Šešelj. Trenutno se od strane nezadovoljne grupacije vodi borba za ime "Kreni-promeni", od koga Manojlović ni po koju cenu neće odustati, zbog navodnih obaveza koje ima prema Rokfelerovoj i Soroševoj fondaciji.

Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, rekla je "da je naknadna pamet nanela mnogo štete građanima":

- Upozoravali smo da će režim ponovo pokrasti izbore i pozivali da mu se učestvovanjem u tome ne daje legitimitet. Nažalost, neke opozicione kolege nas nisu poslušale. Očekivali smo da će te kolege u izbornoj noći, kao što je urađeno 17. decembra, izaći i reći da su izbori pokradeni i da su pogrešili što su na njima učestvovali, ali to se nije desilo. Manojlović tri dana nakon izbora traži da se brani rezultat samo nekoliko opština. Opozicija ultimatume treba da postavlja političkom protivniku Vučiću, a ne opozicija opoziciji, kao i da opozicione organizacije treba međusobno direktno da razgovaraju, a ne preko medija.

Na Đilasove reči da je "malo poražavajuće da pričamo o tome da li će biti jedan odbornik manje ili više na Vračaru, umesto da pričamo o pokradenim izborima u Srbiji i da je u ovoj situaciji najvažnije da prestanu međusobni napadi između stranaka opozicije i da ljudi shvate da je naš politički protivnik Aleksandar Vučić i SNS", odgovorio je predsednik "Dosta je bilo" Saša Radulović:

- Da Đilas, Miloš Jovanović, N1 i cela Junajted medija grupa nisu promovisali bojkot na Vračaru, vlast bi pala sa ogromnom razlikom. Sad bi da se izvade i optuže nekog drugog. Predlažem vlasti da se javno zahvali Đilasu, Jovanoviću, televiziji N1 i celoj Junajted medija grupi, što su dobili i Vračar i Beograd na tacni.

Palma Miliću: Udružite se sa SNS PREDSEDNIK Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je juče dr Dragana Milića iz Niša, čija je lista osvojila najviše glasova posle SNS, da se dogovori sa vladajućom strankom i pitao ga da li želi da se Niš vrati u stanje kada je u gradu sve bilo pod katancem. - Doktore, primeni Hipokratovu zakletvu i u politici i kao i u zdravstvu da se ljudi ne dele po stranačkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Svaki dan izgubljen u Nišu ići će tebi na teret. Sve što opozicija sada radi u Nišu i Beogradu je izgovor. Dajte ljudi, uozbiljite se vi koji se bavite politikom. Sedite sa listom koja je dobila najviše glasova u Nišu i dogovorite se i kažite - usvojite vi naših pet tačaka programa, mi ćemo vaših 10, i krenite da radite za Niš.

Dragan Milić, lider pokreta u Nišu koji nosi njegovo ime, takođe je rekao da građanska neposlušnost nigde ne vodi.

Inače, Manojlović je juče tražio i da nasumično prebroji pet odsto izbornog materija i Gradska izborna komisija Beograda je dozvolila, iako, kako je rekao predsednik GIK Dragan Lukić, zahtev nije imao obrazloženje.