"ANALIZA NOVOSTI" Pocepana opozicija ne može se zakrpiti

USPOSTAVLjANjE faze dvopartizma na političkoj sceni Srbije, a posle decembarskog glasanja bilo je naznaka da bi to moglo da se dogodi, definitno su precrtali upravo okončani lokalni izbori. Glavni razlog je to što opozicija nije uspela da zadrži jedinstvo, koje će teško povratiti pred naredno odmeravanje snaga.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Ovako naši sagovornici predviđaju šta će se dešavati u periodu do sledećeg otvaranja birališta, odnosno do redovnih izbora 2027. Iako je s jedne strane, uoči ovog izjašnjavanja birača na lokalu, oformljen široki Narodni pokret za državu, koji čine partije i udruženja okupljeni oko SNS kao stožera, opozicija nije uspela da im parira na isti način. Decembarska koalicija "Srbija protiv nasilja" se podelila, a u političku arenu ušli su i novi igrači iz redova grupa građana. Zbog svega, kako smatraju analitičari, teško je očekivati da se u Srbiji primi "pelcer" dvopartizma, po kojem je prepoznatvljiv američki politički sistem.

Izvršni direktor CeSID Bojan Klačar ukazuje na to da će posle izlaska na izbore podeljene opozicije uslediti dodatno fragmentisanje liderstva, a da nema naznaka za neki skoriji jedinstveniji nastup.

- Da je "Srbija protiv nasilja" izašla u celosti na izbore, možda bismo mogli da govorimo o nekom dvopartizmu - objašnjava Klačar, za "Novosti". - U međuvremenu, pojavio se i Savo Manojlović, kao i nekoliko važnih aktera, poput dr Dragana Milića iz Niša. Manojlović zasigurno neće postati lider opozicije i njen stožer, ali neće moći da se izbegne u svim budućim pregovorima. U opoziciji vidim nekoliko grupacija - dve na spektru centra ili levice, i onu koja bi išla bliže desnom centru - Novi DSS i Manojlović. U narednom periodu sigurno će se nastaviti polemike unutar opozicije oko toga ko je u pravu - oni koji su izašli na izbore ili zagovornici bojkota, i videćemo čiji će narativ da pobedi.

Istovremeno, kada je reč o Narodnom pokretu za državu, Klačar smatra da je on ispunio svrhu i da će ostati u nekoj formi, ali da će mu pogonsko gorivo biti drugačije:

- SNS je svestan limita u zadržavanju ogromne podrške koju ima, jer je teško sačuvati velike procente u tolikom dugom vremenskom periodu. Oni su na te limite reagovali pravljenjem široke i dosta homogene koalicije, koja je za ove izbore bila pogonsko gorivo za zadržavanje visokog rejtinga. Mislim da će i kod vladajuće koalicije biti određenih promena. Ne mislim na to da će da prekinu saradnju, očekujem da će biti koordinisani, ali će SNS morati da nađe još neku energiju ili alat kako bi i 2027. godina ostvario cilj da ostane apsolutni pobednik. Ne možemo trenutno znati u kom pravcu će to ići, da li će okosnica biti uspeh "Ekspa", ili će doći do nekog otvaranja prema nekim drugim akterima koji su trenutno opozicija.

Sociolog Vladimir Vuletić objašnjava da pokret uvek u osnovi ima neki cilj, a da je Narodni pokret pokazao dobar sinergijski efekat, budući da su dobili oko 50 ili više od 50 odsto podrške glasača. Vuletić smatra da će pokret trajati, na ovaj ili onaj način, jer je nastao i zbog odbrane nacionalnih interesa, a teme će biti aktuelne i u narednom periodu. On veruje da će savez biti otvoren i za neke druge koji su spremni da se bore za iste ciljeve:

- S druge strane, imate nešto što je ličilo na mogući pokret opozicije nakon decembarskih izbora, a koji bi nastao s ciljem da se umanji dominacija SNS ili da se on svrgne s vlasti. Taj pokret se pokazao neuspešnim u decembru. A ova podela u opoziciji donela je dodatan gubitak glasova, ali u velikoj meri i zbunila opozicione birače. Glavno pitanje je sada za tu frakciju ko bi mogao biti novi lider opozicije. Njihovi birači, svakako, nedeljnim izborima poručili su da očekuju da opozicija bude ujedinjena. Ipak, tu postoje dve grupe glasača, oni koji su isključivo protiv ove vlasti i očekuju samo da ova vlast ode, i drugi koji bi da im bude bolje posle smene ove vlasti. Na opozicionoj sceni imate barem pet aktera i jedino što može da ih ujedini jeste rušenje vlasti ili neka "nevidljiva" ruka koja bi se pojavila i mogla da ih ujedini.

Nova lica često brzo izblede VULETIĆ ukazuje na to da je veliki uspeh grupa građana u pojedinim gradovima i opštinama, kao što je Niš, pokazao da su građani željni novih lica. Ipak, on upozorava da je bilo mnogo takvih trenutnih uzleta, zvezda koje su zasijale jednu sezonu i nestale s političkog neba: - Građani koji glasaju za grupe građana imaju stav da neće da glasaju za vlast, ali ni za ovu opoziciju, pa traže drugačije. Tu imamo grupu građana u Nišu, pa Nestorovića, Manojlovića. Bilo je mnogih ličnosti, poput Saše Jankovića, Belog Preletačevića koji su se izgubili. S takvim pokretima postoji opasnost da se ugase ukoliko ne prerastu u ozbiljniji pokret ili stranku.