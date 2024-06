"NAPAD NA KOL-CENTAR BIĆE PRIJAVLJEN ODIHR-U": Vučević - Novosadska opozicija ima novi buzdovan u ruci lažnog humanitarca, daću mu savet...

PREMIJER Srbije Miloš Vučević govorio je za "Dobro jutro, Srbijo", na Hepi televiziji, o aktuelnim političkim i društvenim temama, s posebnim akcentom na rezultate izbora i napade na kol-centre u Beogradu i Novom Sadu.

Novosadska opozicija ima novi buzdovan u ruci - lažnog humanitarca, daću mu i besplatan savet...

- Muk je među onima koji su pokušavali nasiljem da utiču na izbornu volju građana, a i mi se u našim redovima nismo ponašali euforično, proslavili smo na pristojan i dostojanstven način. Čeka nas mnogo posla. Bili su napadi na naše kol-centre. Šta je problem sa našim izbornim štabovima. To nije zabranjeno. Mi imamo ugovor o zakupu, sve se registruje, to se Agenciji za korupciju prijavi. Kažu mi smo Gestapo. Pa vi ste Gestapo! To je nacizam. Beže da ne bi bilo krvi. A zamislite kada bismo mi odbranili te devojke, a onda bi svi ti heroji ispali da su žrtve. To su lepe stvari kada ovaj sajlom razvaljuje vrata, a kada neko njima pruži otpor, onda su to batinaši. Podneli smo krivičnu prijavu za ovaj napad na kol-centar. Identifikovali smo 10 osoba. To je imovina Novosadskog sajma. ODIHR je potvrdio da je sve regularno i Ana Brnabić će im prijaviti napad na kol-centar. Devojke su se sklonile kao da smo ih evakuisali iz neke zone. Država i policija su mirno i dostojanstveno to uradili. Pokušaću da okupim sve te devojke u narednim danima da im se zahvalim, da im posvetimo veče. Imaju novi buzdovan u ruci, ovaj nesretni lažni humanitarac ne razume kako su ga politički upropastili. Da mu dam jedan besplatan savet - tebi se ne isplati da obaraš biračka mesta. I umesto da se primiri, da kaže pretekao sam. Upropastio je svoju političku karijeru. Njega zloupotrebljavaju, oni ga koriste. Mila Pajić, neka studentkinja, rekla je da je bilo dobro što smo proglašeni za genocidan narod. E, i njima su građani rekli da neće Dinka. Mi kandidovali prof. dr Vesnu Turkulov, ne mogu ništa da joj nađu. A ovi kandidovali batinaše i nasilnike. Mi se ne stidimo našeg lidera, naprotiv. Ponosni smo što smo deo tima, hoćemo da pokažemo da samo zajedno rešavamo probleme. Samo oni neće biti krivi za svoj neuspeh i nikako da stanu ispred ogledala i da vide šta je razlog njihovog političkog neuspeha - poručio je Vučević.

