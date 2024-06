ZAVET POD TROBOJKOM: Ne damo ni Kosovo ni Srpsku

DANAS je postignut dogovor o srpskom jedinstvu koje neće trajati jedan dan, dva ili tri meseca, već doveka. Niko više neće moći da ga uništi i da pravi korake unazad. Da nikada ne čujemo tešku reč jedni od drugih, da nam se nikada više ne ponove blokade i barikade na Drini, već da uvek budemo zajedno u muci i nevolji pogotovo i pre svega. Biće mnogo teških dana, ali ćemo uspeti da sačuvamo srpsko ime i prezime.

Foto N. Skenderija

Ovo je juče sa centralne manifestacije obeležavanja Svesrpskog sabora na Trgu republike u Beogradu, poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da će se očuvati mir, kao i Srbija i Republika Srpska.

- Ovde danas jedino nisu govorili predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, a zašto da govore, kada imaju svog predsednika ovde. Nije to neka druga teritorija, to je deo Srbije. I biće deo Srbije zauvek. I nikada ne mogu da nam ga oduzmu, jedino ako nađu neke među nama koji će to da prihvate. Vučić je rekao da moramo da budemo mudriji nego obično i da pokažemo da smo dovoljno pametni. - Ginuli smo u 20. veku više nego drugi, dajte da pametnom politikom sačuvamo glave naše dece.

Predsednik Srbije ukazao je na to da 35 godina pokušavaju da sruše srpski narod i šta god da se desi uvek su, Srbi krivi.

Igrom spajamo naš narod sa obe strane Drine SPLETOM igara srpskog folklora predstavilo se 20 kulturno-umetničkih društava iz RS ispred Skupštine grada Beograda. Ozarena i nasmejana lica mladih folkloraša krasila su plato, dok su se zastave Srbije i Srpske vijorile nad umetničkom scenom. Nastupili su KUD "Vasa Pelagić" iz Banja Luke, KUD "Most iz Bratunca", SKUD "Derventa", KUD "Slavija" iz Istočnog Sarajeva"... - Ovo je manifestacija koja spaja naš narod sa obe strane Drine. Posebna je čast pokazati svoje umeće, svoju kulturu i tradiciju iz krajeva iz kojih dolazimo. Ovo je prilika za mlade ljude da osete jednu vrstu ovakvog nastupa i da predstave svoju Republiku na najvišem nivou - rekao je predsednik Saveza kulturno umetničkih društava Republike Srpske Nemanja Knežević. U narodnim nošnjama, pletenicama i cvećem u kosi, mlade folklorašice obeležile su značajan događaj. - Velika je čast učestvovati na ovakvoj manifestaciji gde predstavljamo svoj narod. Tu su i Srpska i Srbija i veliki broj kulturno-umetničkih društava... Osećaj je neopisiv - rekla je za naš list Anja Lukajić iz Banjaluk

- I ne morate ni da znate da li imovina pripada entitetima ili centralnim vlastima u BiH. Kriv je Dodik, kriva je Republika Srpska. I ne morate da znate da li je neko ovako ili onako pregovarao o KiM. Uvek je kriva Srbija, uvek je kriv Beograd. I uvek će tako i da bude. I mi to moramo dobro da razumemo, ali dolazi polako do promena u svetu - rekao je Vučić.

On je naveo da je potrebno da radimo i budemo zagledani u budućnost, i da radimo onako kako je "radio veliki Miloš i mnogi drugi srpski lideri":

- Pošto su uvek postojale sumnje kako ćemo da se odnosimo i prema KiM. I tako već 12 godina mi tobože, ne vodimo računa o nacionalnim interesima. Kažu sutra ćemo da priznamo Kosovo. A svakog dana i svake godine sve su žešći pritisci baš povodom Kosova i Metohije. Isto tako su nam govorili i za Republiku Srpsku.

Pronađen prsten kneginje Milice? DRŽAVA će pokušati da otkupi sva naša umetnička dela koja se nalaze na aukcijama, a postoji mogućnost da je pronađen zaručni prsten kneginje Milice. Pokušaćemo da kao država to kupimo i da vratimo u zemlju da bismo ga dali Narodnom muzeju. I još nekoliko knjiga, ali ovo je najvažnije. Ovo je rekao predsednik Srbije, koji je zajedno sa Dodikom obišao Narodni muzej Srbije. On je istakao i da je Narodni muzej kao institucija nacionalno blago, ali da nije posećen u onoj meri u kojoj zaslužuje, i pozvao sve ljude iz cele Srbije i Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva da ga posete. Tokom obilaska, Vučić i Dodik su imali priliku da vide sliku jednog od najznačajnijih srpskih slikara Paje Jovanovića - "Krunisanje cara Dušana", koja je najveća slika u srpskom slikarstvu i ujedno najveća slika u posedu Narodnog muzeja. Obišli su i zbirku fresaka iz manastira Đurđevi stupovi, čiji je ktitor bio Stefan Nemanja, začetnik dinastije Nemanjića, a koje potiču iz istog perioda kao i Miroslavljevo jevanđelje.

Vučić je podsetio i na prelomni trenutak koji se nedavno dogodio sa usvajanjem Rezolucije o Srebrenici:

- Danas imam tri pitanja za njih. Jeste li, pošto ste izglasali tu rezoluciju, veliki pobednici i koliko je to zemalja u svetu bilo uz vas, a koliko nije? Jedna mala Srbija vam se suprotstavila jer je odlučila da se bori, da ne da svoju slobodu, da ne da svoje srpsko ime. I uspeli smo u tome. Je li danas lepše mislimo jedni o drugima? Volimo li se više? Je li to bio smisao i cilj? Jeste li ga postigli? Niste i znali ste, lažovi jedni, da to nećete postići i znali ste da vam to nije i cilj, hteli ste da zavadite narod još više. I moje pitanje je šta ćemo sad sa svim tim? Da čekamo nove tužbe i zahteve za odštetu?

Vučić je istakao da je na ovaj svečani dan doneo zastavu iz Ujedinjenih nacija da je pokaže:

- Sanjao sam je danima i noćima, znao koliko vredi, znao da ništa lepše i vrednije od ove zastave nema, borio se za nju - kazao je na kraju govora i ponovo raširio trobojku uz ovacije mase.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je srpski narod savladao prepreke u borbi za svoj identitet i da je ključna srpska reč sloboda. On je istakao da nikada nisu bili bosanski Srbi, već da su uvek bili Srbi:

- Mi smo pripadnici jedinstvenog naroda. I kroz borbu svih ovih godina i decenija našao se čovek koji je stao na čelo Srba. Predsednik Aleksandar Vučić, koji je bez oklevanja u zavetnom odnosu prema narodu stao da ga vodi u teškim godinama oporavka i stabilizacije srpske države. Za slobodu su Srbi kroz vekove dali mnogo žrtava. Slobodu su čak dali i drugim narodima, pa i onima koji su od Srba pokušali da naprave remetilački faktor i koji su nas kasnije ubijali - rekao je Dodik.

Lider Srpske istakao je da se Srbija oslobodila stranog tutorstva i ambasada i da danas sme da kaže šta hoće.

- Vučić je uložio nemogući napor, i obezbedio da se čuje naš glas, čak i UN, tamo gde se veliki prema malima odnose sa ignorancijom. Čekaju nas godine koje nisu lake, zahtevaće ozbiljne odluke. Ali ono što Srbi imaju je stabilno vođstvo. Svi drugi su podložni uticajima iz nekih kancelarija i čekanju šta će ko da kaže, osim Srba. Mi želimo da sa nama budu svi koji uvažavaju žrtve koje je srpski narod dao. Dodik je naveo i da je nemoguće da Srbi žive sa onima koji su podmuklo pokušali da nam nametnu genocidnost: - Moguće je da ćemo vrlo brzo doći u Beograd da tražimo podršku za naš budući status. Sa centralne manifestacije "Jedan narod, jedan sabor", okupljeni Srbi iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske i Crne Gore" poslali su snažnu poruku "Kad se Srbi slože, niko nam ništa ne može".

- Da nisam za Deklaraciju, da nisam za nešto dobro, ne bih danas bila ovde. Volim Vučića, volim Dodika, volim Republiku Srpsku, volim posebno Srbiju, ona je naša domovina - istakla je za naš list Persa Mikanović iz Prijedora.

- Ovo će samo učvrstiti naše odnose, volela bih da ima više sličnih manifestacija, a raduje me što su mladi i cele porodice došle da podrže skup.

Novi pravac za ekskurzije ŠEF države je najavio da će ubuduće svaki ministar u Vladi Srbije prvo ići u Banjaluku, kao i naša deca koja će ići na ekskurzije da se upoznaju sa Republikom Srpskom: - Naša deca, iako sam to više puta predlagao, a onda bi se nekim čudom svi pojavili, pa bi nam objasnili kako su i Milano i Barselona mnogo važniji za nas u Beogradu nego Banjaluka, pa nikako da ekskurzije organizujemo u Banjaluku - rekao je Vučić. - Ići će da upoznaju i Prijedor, Bijeljinu, Hercegovinu, sarajevsko-romanijsku oblast. Valjda nam je svuda nešto lepše. Nije. Sada će ekskurzija ići u Republiku Srpsku, kao što će iz Srpske ići u Srbiju, pa kad upoznamo Srbiju i Srpsku, onda možemo da upoznajemo i svet

Atmosfera se usijala kada je kroz specijalno obezbeđen koridor stiglo čak 2.500 folkloraša iz Srbije i Republike Srpske. Defile kulturno-umetničkih društava iz RS od Skupštine grada išao je preko Terazija do Knez Mihailove, dok su članovi kulturno-umetničkih društava iz Srbije stigli sa Kalemegdana. Sreli su se kod fontane na Trgu republike. Tu su simbolično razmenili zastave.

Na trgu je "Zdravicu" pesnika Ljubivoja Ršumovića govorila prvakinja Narodnog pozorišta RS Dana Poletan, a "Misli o otadžbini" Petra Kočića glumac Narodnog pozorišta iz Beograda Nebojša Kundačina. Numeru "Srpske zemlje" izveli su Milica Dosković i Marko Kačarević. Potom su folkloraši zaigrali veliko srpsko kolo "moravac".

- Ovaj Svesrpski sabor za mene predstavlja priliku da pokažemo jedinstvenu jačinu, da kao narod nismo genocidan, već bratski i složan - rekao nam je Nikola Jović iz Republike Srpske. - Svi smo se Srbi danas ujedinili i svi smo na istom mestu. To svakako treba češće da se dešava i da se okupljamo što češće. To je istorijska prilika za objedinjavanje u sportskom, kulturnom i ekonomskom smislu. Posle govora predsednika Srbije i Srpske, građani su razvili veliki srpsku zastavu, a pušteni su i beli golubovi kao simboli slobode i mira. Potom su "migovi" Vojske Srbije na kraju centralnog dela manifestacije nadleteli centralni gradski trg, a pilot je uživo u prenosu pozdravio sve učesnike sabora.

Vatromet za kraj

PRVI svesrpski sabor pod nazivom "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" svečano je završen sinoć velikim vatrometom iz Parka Republike Srpske na levoj obali Save. Sinoć je i Kula "Beograd", koju su krasile boje srpske trobojke, bila u znaku Prvog svesrpskog sabora i na njoj je pisalo "Živela Srbija, živela Srpska, jedan sabor, jedan narod". Pre vatrometa, priređena je i velika bakljada na starom Savskom mostu.