MUČKI I SA LEĐA: Nisam imala prilike ni da vidim napadača, ali nemam razloga ničega da se stidim

POVODOM napada na zbog ranca sa sloganom SNS oglasila se i žrtva Slavica Vujačić.

Foto Novosti

Slavica Vujačić je napadnuta danas i to na Terazijama i sa leđa.

- Ja nisam imala priliku čak ni da vidim ko me je napao. Sve bih dala da to lice pogledam u oči i da pitam zašto. Mislim da nisam tako ružna, da nikoga nisam provocirala. Modža je to zbog mog ranca, i nosiću ga uvek. Nemam čega da se stidim - rekla je ona, i pokazala ranac na kome je potpis predsednika Aleksandra Vučića i logo SNS.

