ŠAPIĆ O VLASTI U BEOGRADU: Daćemo listi "Mi iz naroda" da još malo razmisle - Ili imamo zajednički stav ili idemo na nove izbore

PREDSEDNIK Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostovao je večeras na RTS.

- Evo, čuli smo i o ovom izveštaju, predsednik Srbije kazao je da u Beogradu imate većinu koja je legalna, ali nije dovoljno legitimna. Kako može da bude iskustvo sutrašnje konstitutivne sednice Skupštine grada? Ja bih se nadovezao, mi smo odlučili da podignemo tu lestvicu što se tiče legitimiteta, iako je ona, uslovno kažem, i legitimna u odnosu na način na koji se funkcionišemo u srpskoj politici poslednjih 20 godina - rekao je Šapić i dodao:

- Etiketa koja nam je data dan ili dva odmah nakon izbora kako će nekom nešto da krade, iako smo bili jasni u večeri kada su bili izborni rezultati da ko bude želeo nas da podrži, da će to uraditi javno i da neće na bilo koji način bilo šta drugo raditi, je nešto što svakako ostavlja jednu neprijatnost. To je razlog zašto smo doneli odluku da bez obzira što, kao što je rekao nekadašnji predsednik naše stranke i predsednik države, većinu od 56 imamo, čak i više, da ne govorimo onima koji nisu spremni javno bili da se izjasne, ali bilo oni koji su bili spremni javno da se izjasne i koji nisu ni na koji način u predizbornoj kampanji govorili da neće s nama razgovarati ili da neće želeti s nama da potencijalno formiraju vlast, to je da preuzme odgovornost za vođenje grada.

- Zašto se gospodin Storović za to odlučio, ja njega iskreno da budem u kampanji nisam čuo da je rekao jednu reč o Beogradu. Prva izjava mu je bila da želi s nama da razgovara i onda nam daju tu etiketu nekih zakulisnih radnji. Zato smo mi odlučili tu jednostavnu lestvicu da podignemo legitimitet. Jer mislimo da ulazimo u jedan izuzetno važan period, ne samo za Beograd, za čitavu Srbiju. I da neće biti svejedno da li Beograd vode ljudi koji su spremni da stanu na liniju odbrane države Srbije po pitanju svih izazova koji nas u ovom momentu muče.

- Slobodno mogu da kažem ili će to biti oni koji će olakšati u ovim procesima koji vidite šta se dešava.

Šta je moguće rešenje u ovom slučaju? Hoće li biti ponovljenih izbora ako dogovora ne bude?

- Da, pa postoji opcija novih izbora ukoliko ne dođe do formiranja vlasti. Mi ćemo sutra tu sednicu u skladu sa zakonom započeti, imamo nekih desetak dana do kada je rok da se konstituiše skupština. Ako se ona ne konstituiše do, čini mi se, 3. marta, tada se već ulazi u te zakonske procedure za nove izbore. Daćemo prostor listi "Mi glas iz naroda" da još jednom razmisle da li ima prostora za neke razgovore. Predsednik je bio više nego jasan. Tri meseca nije malo - rekao je.