UPRKOS TOME ŠTO NAM NISU NAKLONJENI, SRBIJA NEMA SANKCIJE Vučić: Mi smo postavili ciljeve, imamo ozbiljan plan za 2027.

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je na TV Prva o ekonomiji i planovima za 2027. godinu.

- Mi smo postavili ciljeve. Kada smo izašli sa programom do 2027, to je toliko ozbiljan plan, ne sme nijednog dana da bude zaboravljen. O tom programu moramo da razmišljamo stalno i vredno da radimo na njemu. Samo ću tri tačke da pomenem. Ekomonija - moramo da privlačimo strane investitore, ali i domaće, moramo da povećamo plate i penzije... Sve to morate da radite i izgradite sve o čemu pričamo. Morate da obezbediti sigurnost, stabilnost i mir. Ajde da analiziramo rezultate. Vučić je tiranin, ovakav, onakav... Ima li Srbija bilo kakve sankcije? Dakle, Srbija je uprkos tome što joj mnogo toga nije naklonjena, nema sankcije. A nije priznala Kosovo i nije uvela sankcije Rusiji - rekao je predsednik i dodao:

- Da smo uveli sankcije Rusiji bio bih osvajač brojnih nagrada, a uz priznanje Kosova i Nobelove nagrade. Na nivou od tri godine mi smo 62% ukupnih investicija Zapadnog Balkana. U jednom danu EU je izgubila 10% popularnosti... Što ste to radili? Slušajući one koji su manjina i ne vole svoju zemlju. I onda sam za to kriv ja. Ne, to ste vi uradili. Ja ću da se borim da vam podignem popularnost. Zato je Srbija važna, zato se sa Srbijom razgovara.