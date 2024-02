OD "SMERNOG STUDENTA" DO NASILNIKA I HULIGANA: Evo kako je krenula parada laži tajkunske opozicije u slučaju "Dimitrije Radovanović"

PO ko zna koji put, kao kula od karata, srušila se parada laži opizicije "Srbija protiv nasilja" i njihovih pristalica, a jedna od njihovih većih laži je upravo sada razotkrivena.

Foto: Printskrin

Naime, Dimitrije Radovanović je na proteste "protiv nasilja" 24. decembra izašao kao jedan sasvim običan i kako Šolakovi mediji navode, pristojan i dobar student, koga je, kako su tada naveli, diktatorski režim Aleksandra Vučića potpuno nevinog uhapsio i držao u pritvoru.

To se upravo navodilo u svim Šolakovim, đilasovskim hejterskim medijima, a onda već mesec i po dana ima kako na N1, Nova S, u Danasu, NIN-u, Nedeljniku objavljuju srceparajuće priče o nevinom studentu koji je stradao na pravdi Boga…

Šta je bio plan? Plasirati tužnu priču javnosti gde će kao diktator, loš i zao čovek biti prikazan upravo Aleksandar Vučić.

I tako je krenulo na stari dobri način - od "nezavinsih medija".

Kako su preneli odmah nakon hapšenja: "Student prve godine prava Dimitrije Radovanović za koga je određena mera zabrane napuštanja stana bez elektronskog nadzora. Taj stan za njega će biti studentski dom, u kojem će provesti praznike spremajući ispite. Dimitriju se na teret stavlja nasilničko ponašanje", pisali su i govorili o tome tajkunski mediji.

Dimitrije se za iste medije i oglašavao, pa rekao da sebe ne smatra krivim.

- Ja sebe ne smatram krivim za to krivično delo, to ćemo i da dokažemo, bože zdravlja, na sudu. Nikako to nisam uradio niti bih ja to radio. Ipak studiram Pravni fakultet, svakako imam zrno mozga. Prvih sat i po na protestu proteklo je mirno dok sam ja bio tu - rekao je Dimitrije, dok se plačnim glasom hvalio da je iz kućnog pritvora položio jedan ispit, devetku je, tvrdi, dobio…

Marinika Tepić, dok je "štrajkovala glađu", tvrdila je da su to samo deca i da su na pravdi boga hapšena, te da je to metod zastrašivanja.

Ali se onda pojavio snimak. Taj "dobro dečko, uzorni student" Dimitrije Radovanović je 24. decembra prošle godine ispred Skupštine grada Beograda motkama napadao policajce.

Jasno se vidi kako on lično motku baca na policajce, nečije sinove, braću, očeve. Očigledno je sa snimka i da student Dimitrije oduševljeno podržava huligane koji oko njega takođe krvnički napadaju policajce.

A, valja reći i to da je primer "nevino stradalog studenta" Dimitrija Radovanovića bio jedan od argumenata u Strazburu gde su žuti ološi prošle nedelje izglasali antisrpsku rezoluciju Evropskog parlamenta.

(Informer)