BATINE ZBOG IZRAZA "PRELAZ"Srbina Igor Dašić pripadnici tzv. kosovske policije malterirali i tukli na administrativnom prelazu

IGOR Dašić objavio je da su ga pripadnici kosovske policije malterirali i tukli na administrativnom prelazu Jarinje, jer je nameravao da pozove medije kako bi upoznao javnsot sa bahatom odnosu policajaca prema njema kao i da je tortura otpočela kada spomenuo izraz "prelaz".

foto fejsbuk

I dok se u policijskom izveštaju navodi da se ovaj mladić navodno oglušio o naredbu policajaca zbog čega je zadržan i da mu je pisana prijava, Igor na svom Fejsbuk nalogu ističe da je bio podvrgnut višečasovnom maltretiranju.

- Stigao sam na Jarinje u utorak u 1.26 časova noću, automobilom BG tablica koji ima volan sa desne strane i koji se vodi na tuđe ime. U njemu smo bili moj drug, Gala moj pas i ja. Zbog volana sam odmah izašao i došao do šaltera da predam dokumenta. Službenik je uzeo dokumenta, upisao, krenuo da ih vrati (bez da traži ovlašćenje za auto) i više kroz šalu pitao "je li tvoj ovaj pas, lep je, papire imaš je l tako?"- naveo je Dašić u objavi na Fejsbuku i dodaje da je e bez razmišljanja odgovorio da je pas njegov i da ima papire ali da nisu kod njega jer je 50 puta prelazio prelaz sa psom i da mu ih niko nije zatražio ali da će sledeći put poneti.

- Na pomen reči prelaz više nisam pričao sa jednim već sa pet, šest službenika koji su mi u glas grubim rečnikom objašnjavali kako je to granica i da ulazim u drugu državu. Rekao sam im ljudi, je li bitno jesam li izgovorio prelaz ili granica, jer idem kući i svaki sledeći put ću nositi dokumenta za psa. Tad su potpuno poludeli i počeli da me vređaju govoreći uz to kako ću da naučim da je ovo država i kako se ovde oni pitaju. Kada su mi rekli makni ovaj auto odavde nazad i mrš, odgovorio sam da neću pomerati auto već da ću pozvati novinare da vide kako se službenici ponašaju-navodi dalje Dašić u svojoj ispovesti a koji će se danas u Beogradu obratiti medijima Kaže da su ga potom opkolila petorica policajaca, skočili na njega, zavrnuli mu obe ruke i uz psovke i krenuli da ga guraju ka zadnjem delu kontejnera, gde je potpuni mrak. Dašić navodi da je tada osetio jak udarac šakom ili pesnicom u potiljak, ali da nije uspeo da vidi ko ga je od tih petorice udario..Iako je tada uspeo da im s eotgrne, oni su mu odjednom vezali lisice i to , kako navodi, prejako sa zadnje strane. - Ovo zaustavljanje primene prekomerne sile i udaranja pripisujem isključivo kameri koja se nalazi sa zadnje strane a koju sam potražio i ugledao nakon što su me pustili negde oko 5 sati ujutru - naveo je Dašić i dodao da su ga pripandici tzv kosovske policije ismevali dok je stajao sa lisicama na rukama.

On u objavi na fejsbuku ističe da je "ovo klasičan Albin Kurti šablon za hapšenje i proterivanje Srba sa KiM" i da "želi da se ogoli da li se službenici ponašaju tako prema Srbima, jer im je rečeno ili na svoju ruku, jer znaju da nema kazne za njihovo iživljavanje!" Takođe, Dašić je u objavi na fejsbuku napisao da su dobro i on i njegov pas Gala, da je malo ugruvan od par udaraca i zavrtanja ruku, lisica ali da to nije ništa. -Neki su život dali, Pokušali su kosovski policajci na Jarinju da mi pretnjama i udarcima objasne kako su „država“ i ubace u prostoriju bez kamera u kojoj očigledno batinama edukuju Srbe , potom optuže za napad na službeo lice u pošalju u zatvor sa ostalom našom braćom bez da javnost čuje drugu stranu priče-zaključuje u svojoj ispovesti Igor Dašić a povodom „događaja „ na Jarinju .