RUSIJA NE PRAŠTA: Ovako je kažnjen Srbin koji je pokazao srednji prst pred milionskim auditorijumom

Rusija je, otkad je počeo rat u Ukrajini, u februaru 2022. godine, što se sporta tiče - među najnovijim a najvažnijim sportskim vestima uglavnom zbog brojnih međunarodnih sankcija ruskim sportistima. Ali, za našu (a naročito rusku) javnost, sada se desila jedna interesantna situacija. Počela je zanimljivo, a okonačala se kaznom.

Podsetimo, tokom proteklog vikenda je spuštena zavesa na sezonu u ruskom fudbalu, i to utakmicom finala Kupa.

U njoj su se sastali autsajder Baltika i šampion Zenit, koji je nekoliko dana ranije na krajnje dramatičan način, u poslednjem kolu prvenstva, osvojio šestu uzastopnu titulu.

Baltika je čak i povela u finalu, no ekipa iz Sankt Peterburga je u završnici sa dva pogotka (u 81. i 90+5. minutu) došla do 2:1, time i novog trofeja.

A onda se, tokom slavlja Zenita, pojavila i fotografija koja je "obišla" Rusiju.

Jedan Srbin, igrač poražene ekipe, srednjim prstom je mahao osvajačima ruskog Kupa, dok su slavili sa peharom u rukama.

U pitanju je Nikola Radmanovac, 27-godišnji Kruševljanin, koji je posle nastupa za Napredak, Trajal i Radnik prešao u Baltiku 2022. godine.

Ovaj centralni defanzivac je pomenutim potezom izazvao veliku buru u ruskoj javnosti, ali kaznu nije izbegao.

Neće moći da igra dva meča u Kupu (jedan "uslovno", ako ponovi sličan prekršaj u narednih godinu dana), a moraće da plati 50.000 rublji, što je oko 517 evra.

Prvi čovek ruskog Kupa, jedan od čelnika Fudbalskog saveza Rusije, Artur Grigorjanc, ovako je obrazložio odluku:

- Posle završetka meča, u vreme uručivanja medalja i trofeja Zenitu, pomenuti fudbaler je sedeo na terenu i tom prilikom napravio ružan gest na račun suparnika. Utvrđivati kome je to bilo upućeno nije bilo od presudne važnosti. On se o svemu izjasnio vdeo-porukom, potvrdio je da je uradio šta je uradio i izvinio se. Rekao je da je to pokazivao Erakoviću. Njemu je poručeno da je to uradio na stadionu, na kome su bile dve ekipe, gledaoci, žene, deca, i da takve stvari tamo nisu dopuštene. On je priznao da je pogrešio - rekao je Grigorjanc.

Podsetimo, Radmilovac je snimio video-poruku sa izvinjenjem, objasnišvi ruskoj javnosti šta se tačno desilo:

- Dobro veče svima. Hoću da kažem nekoliko reči povodom snimka koji se pojavio na društvenim mrežama. Hteo bih da se izvinim ako je neko pomislio nešto loše tim povodom, ili nije razumeo, ali to je, prosto, bila šala između mene i Strahinje Erakovića (defanzivca Zenita). Mi se veoma lepo družimo, sjajni smo prijatelji i ja zaista ništa loše nisam mislio, niti sam nešto loše hteo da poručim ili pokažem. Ponavljam, to je šala nas dvojice. Zenitu čestitam na pobedi, pokazao je da je najveći i najbolji klub u Rusiji, sve je osvojio. Još jednom, čestitke, i, zaista, izvinjavam se svima koje je moj potez možda uvredio - poručio je Radmanovac.

