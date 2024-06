VUČIĆ NA SVESRPSKOM SABORU: Bez ekonomije nema očuvanja ćirilčnog pisma ni jezika

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obratio na Svesrpskom saboru gde je rekao da srpski nacionalni interes je nešto o čemu danas nije bilo ovoljno reči, a to je ekonomija.

Foto Novosti

- Od vitalnog je intresa za sve nas i to nam daje snagu. Bez ekonomije nema očuvanja ćirilčnog pisma ni jezika, jer ne možemo ulažemo u udžbenike, muzeje, pozorišta i sve drugo... Ta ekonomija znači privlačanje novih investitora...

- U samoj deklaraciji pažljivo su birane reči, mi smo uvažili određene zahteve RS jer smatramo da je to sabornost, naša obaveza. Ne možemo mi da budemo ti koji ćemo uvek ljudima iz RS da kažemo da bolje razumemo njihove probleme nego oni sami. Oni koji su tražili da se deklaracija ne donese, ne brinite, bio sam čvrst. Srpski nacionalni interes je nešto o čemu smo govorili isto, a to je i ekonomija. Mi smo to nazvali EXPO 27, napredak ekonomski svakog našeg čoveka i Srbije i Srpske je od vitalnog interesa za sve nas i to je ono što nam daje snagu. Ekonomija je nacionalni interes, to je jedna od oblasti u kojoj moramo više da radimo zajedno, računajuči i druge u regionu i sve naše evropske partnere.