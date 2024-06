SAŠA ILI KARLITOS? Pariz čeka novog kralja šljake

Aleksandar Zverev ili Karlos Alkaraz. Jedan od njih dvojice danas će prvi put u karijeri podići "Kup Musketara" u muškom finalu na Rolan Garosu.

Foto: Goran Čvorović

Zverev nikada do sada nije osvajao grend slem titule, dok ih Alkaraz ima dve, ali još nije trijumfovao na pariskoj šljaci.

Branilac titule, naš Novak Đoković, kao što je poznato, morao je da odustane posle povrede meniskusa u osmini finala.

Dugo je Saša Zverev čekao priliku, igrao je jedno finale 2020. grend slema protiv Dominika Tima na Ju-Es openu, imao problema s povredama, i sada mu se konačno ukazala nova šansa.

- U finalu grend slema nema lakih mečeva. Ako ste u finalu Rolan Garosa, zaslužujete da budete tamo. To važi i za mog protivnika. Odigrao sam fantastičan turnir. Evo me. Želim sebi da pružim najbolju šansu. Videcćemo šta će se zbiti u nedelju. Biće to težak meč - najavio je Zverev predstojeći dvoboj protiv Alkaraza.

I Alkaraz se "oštri" za veliku borbu.

- Posebna su osećanja prema ovom turniru. Kada bih završio s školom, trčao bih kući i upalio bih TV. Gledao sam kako Rafa Nadal dominira. Želeo sam da budem na listi španskih igrača koji su osvajali ovaj turnir. Uvek sam hteo da budem jedan od najboljih na svetu. Ako to želim, moram da budem dobar na svakoj podlozi, kao Rodžer, Novak, Rafa, Marej – zaključio je mladi Španac u najavi finala.

