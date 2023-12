VUČIĆ O VAŽNOM DANU ZA SRBIJU: U prethodne četiri godine izgrađeno više nego u prethodnih 70 u pogledu gasne interkoenekcije

Vučić je rekao da je danas važan dan za Srbiju.

- Ovo su velike stvari za našu zemlju. Do pre tri godine nismo imali gasovod u Srbiji. Izgradili smo Balkanski tok (Turski tok). Sada smo izgradili interkonektor između Srbije i Bugarske - kazao je Vučić i rekao da je to dobro za cenu gasa u budućnosti.

Zahvalio se svima koji su vredno radili i EU na izdvojenim sredstvima.

Odgovarajući na pitanje "Novosti" "koje će interkonekcije dalje biti građenje i kakav položaj Srbija osigurava na energetskom tržištu njihovom izgradnjom, u odnosu na druge zemlje regiona", Vučić kaže da ćemo u budućnosti graditi gasnu interkonekciju prema Severnoj Makedoniji, a da se nada da će biti dogovora u BiH da bi se isto uradilo ka Republici Srpskoj i BiH.

- Znate da moramo da gradimo naftovod između Mađarske i Srbije - kazao je Vučić, imajući u vidu potrebe diversifikacije i jeftinije cene nafte.

Najavio je početak radova na izgradnji naftovoda sledeće godine.

Kaže da je više urađeno u prethodne 4 godine za gasne interkonekcije nego u prethodnih 70 godina.

Istakao je i da neke zemlje u regionu nemaju ni metar gasovoda, poput Crne Gore.

- Za nas je to važno zbog industrije. Ako želimo da provodimo reindustrijalizaciju zemlje, moraćemo po tom pitanju dobro da napredujemo - kazao je Vučić.

Na pitanje "Novosti" da li je sa Radevim razgovarao o tranzitnim taksama za gas i ako jeste do kakvog je dogovora došlo, Vučić kaže da je sa njim razgovarao o svim otvorenim pitanjima. Postignut je dogovor, kaže, da u slučaju potrebe svakodnevno bude na telefonskoj vezi sa Radevim kako bi se smanjivale bilo kakve političke incidentne situacije između dve zemlje.

Na pitanje "Novosti" da li je dobio neku reakciju Međunarodne zajednice na to što Srbima na Kosmetu ponovo nije dozvoljeno da glasaju", Vučić kaže da nije i da će u EU naći neki razlog da Srbe optuže za nešto.

- Za nas je važno da čuvamo svoju poziciju i da razmišljamo kako zemlju da guramo napred - kazao je on.

Ističe da je stopa rasta predviđena 3,6 od strane MMF-a, kaže da moramo da damo sve od sebe da stopa raste bude 4 odsto jer će to značiti mnogo, mnogo veće povećanje plata i penzija za građane.

Rekao je i da je srećan što vidi da je glumac Miki Manojlović zadovoljan što je video priliku da ćemo kroz EKSPO 2027. moći da uredimo celu našu zemlju, da izradimo još mnogo auto-puteva, pruga, fabrika.

- Da uredimo taj jedan potpuno novi prostor u Beogradu koji će da znači još jedan grad u gradu, ali i gotovo završetak izgradnje prve linije metroa, pruge između aerodroma i centra grada, Obrenovca i drugih mesta u okolini Beograda. To će da znači jedno novo lice Srbije. Uvek ćete da imate ljude koji su protiv promena na bolje. Isti ljudi su demonstrirali protiv Beograda na vodi, a danas mnogo više vremena provode u "Galeriji" nego ja. Odjednom kao da se nikad nisu borili protiv toga, već kao da su oni mene sprečavali da ih ometam u izgradnji Beograda na vodi - rekao je Vučić. Dodaje da je to licemerno i glupo.

Kada je u pitanju Niš, Vučić kaže da je nedavno primio ljude iz Brzog Broda da bi rešavao probleme oko dalekovoda.

- Ne postoji nijedno mesto u Srbiji u kojem sam proveo toliko vremena kao u Nišu. Mislim da sam u Nišu bio možda i 80 puta. Mislim da svi premijeri i predsednici zajedno nisu bili u Nišu od 1945. godine koliko sam ja puta bio. Ne zaboravite da smo i Dan srpskog jedinstva obeležavali u Nišu - kazao je Vučić.

Kaže da gledamo da podignemo jug, jugoistok i istok Srbije.

Dodaje da ćemo ovim obezbediti dovoljne količine gasa za svaki dom u Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Nišu,a da će biti poseban centar u Knjaževcu odakle će moći biti pokrivena cela istočna Srbija.

Govoreći o dolasku kompanije "Ariston" u Niš, Vučić kaže da će kamen temeljac biti postavljen krajem februara ili početkom marta.

- Vrlo smo zadovoljni. Reč je o izuzetno važnoj, jednoj od legendarnih italijanskih firmi i kompanija. Rešavamo probleme sa snabdeavanjem električnom energijom i verujemo da ćemo uspeti sve da rešemo. Biće sve u redu - kazao je on.

Objasnio je da je pre 11 godina prosečna plata u Nišu bila 322 evra, a danas je 700 evra i da Srbija uvek radi na dovođenju novih investitora.

- Ja ne mislim da je to dovoljno i dobro. To je i dalje ispod proseka Srbije, pre svega zbog Beograda, Novog Sada i Bora, ali verujem da će ljudi u Nišu se polako približavati gradovima na severu. Mnogo smo energije i truda i rada uložili da investitore dovedemo - rekao je Vučić.

Pušten u rad interkonektor

Predsednici Srbije, Bugarske, Azerbejdžana i šef delegacije EU pustili su ranije u rad interkonektor.

Završetkom radova na gasovodu do Bugarske omogućiće se sigurnije i stabilnije snabdevanje Srbije gasom iz različitih izvora, posebno iz Azerbejdžana. Izgradnja novog gasovoda u dužini od 109 kilometara od Niša do Dimitrovgrada trajala je 12 meseci. Ukupna dužina dvosmernog gasovoda Srbija-Bugarska je 170 kilometara, od Novog Iskara, u blizini Sofije, do Niša.