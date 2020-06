Jurica Kerbler | 12. jun 2020. 12:43 |

ZAGREB: OD STALNOG DOPISNIKA





Crtanje grafita u zagrebačkim kvartovima pretvorilo se u četvrtak uveče u neviđeni ustaški dernek u režiji navijača ”Dinama”. Kada je mural dovršen navijači su istakli transparent ”Jeb… ćemo srpske žene i djecu” i uz upaljene baklje vikali ”Ubij Srbina”. Na transparentu je slovo ‘U’ pretvoreno u ustaški stilizovani znak ‘U’, a Bed Blu Bojsi su mahali crnim zastavama HOS-a na kojima je pisalo „Za dom spremni“.

Dok se desetak mladih iživljavalo prolaznici su ih snimali. Ubrzo je snimak došao na društvenme mreže i izazvalo burne reakcije Zagrepčana, koji se pitaju kako je uopšte moguće da odmah nije reagovala i policija. Huligani koji se predstavljaju kao navijači gazili su i šal fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda.



Reagovao je i predsednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević koji kaže da je sve to jezivo i zabrinjavajuće za sve građane, ne samo za Srbe.

-”Žalosno je videti toliko mržnje u Zagrebu, poput vikanja ”ubij, ubij Srbina”. Mnogo puta smo do sada upozoravali na to, ali grafiti i poruke koje se šalju su sve gore i ogavnije. To postaje problem celog društva, a rezultat je i relativizacije i normalizacije ustašluka, pa se iz ovakvih poruka prelazi u fizičko nasilje”, kaže Milošević.

FEJSBUK

Fotograf Nikola Šolić u četvrtak je u Zagrebu, na Kustošiji, snimio i na svom Fejsbuk profilu objavio prizor navijača Dinama koji drže natpis 'J**at ćemo srpske žene i djecu', uz slovo 'u' pretvoreno u ustaško.

Sve je više reakcija samih građana koji smatraju da je došlo vreme da se društvo u celini suoči sa krajnje šovinističkim iživljavanjem mladih ljudi koji se kriju iza navijačkih grupa, a najčešće je reč o huliganima i problematičnim mladim ljudima.

Na društvenim mrežama Zagrepčani pišu ”gadljivo je sve to”, ”sramota za Zagreb”, ali pozivaju i nadležne institucije da se energičnije suprotstave divljanju koje je prvi korak do sukoba koji mogu da uslede.

U SNV još kažu da svake godine objave i detaljan popis sličnih ispada, ali se nakon toga najčešće ne dogodi ništa. Ova poslednja prepucavanja oko ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ samo još više mute vodu, a očigledno su podbacile prosvetne institucije, jer mladi ljudi ne znaju razmere zločinačkog režima na koji se pozivaju.