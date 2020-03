NovostiOnline/V.K. | 31. mart 2020. 10:11 |

Uvođenjem neustavnog policijskog sata preko Tvitera, Vlada Crne Gore i NTK po nalogu Mila Đukanovića ozvaničili su diktaturu i ugrozili najosnovnija ljudska prava i slobode građana, saopštili su iz Demokratskog fronta.





Privremenim merama Nacionalnog koordinacionog tela za zaštitu građana od virusa korona zabranjen je za izlazak iz objekta stanovanja od 19 do 5 sati ujutro od ponedeljka do petka, a od subote od 13 do ponedeljka do 5 sati ujutro.





-Po Ustavu Crne Gore niko ne može uvesti policijski sat niti donositi slične uredbe pre nego se u Skupštini na predlog predsednika države proglasi vanredno stanje. Crna Gora onako kako je definisano u Ustavu više ne postoji, sad se radi o zatvorenoj privatnoj skupini koja donosi neustavne uredbe, i ne samo što na ovaj način ugrožavaju ljudska prava i slobode, već se osnovano dovodi u pitanje i njihova sposobnost da nas zaštite od nadolazeće pandemije. Streljani Ustav i Zakon o zaštiti stanovništva jasno su propisivali da je na čelu NKT trebalo da bude predstavnik Ministarstva zdravlja, a ne ministar poljoprivrede Milutin Simović čija je uža struka "biološka vrednost sadnog materijala krompira u zavisnosti od roka vađenja".





Upravo Vlada i NTK ovom poslednjom uredbom bez uvođenja vanrednog stanja sve građane tretira kao krompire o čijim sudbinama će odlučivati Milutin Simović uz pečat Mila Đukanovića.





U DF-u pitaj zašto se ne uvede vanredno stanje „ako se već nalazimo u vanrednoj situaciji".





-Zato što bi Milo Đukanović kao predsednik države morao da stane na čelo odbrane države, ali i svi drugi da preuzmu odgovornost i obaveze u borbi protiv ove pandemije. Ali Đukanoviću i njegovim satrapima ne odgovara da se sazna prava istina o ozbiljnosti situacije, niti kako se troši državni novac u policijskim satima, niti kako se krše osnovna ljudska prava, niti kako se goloruki zdravstveni sistem bori protiv ovog virusa, jer je on dosanjao svoj san: uz pratnju obezbeđenja koje nosi epidemiološke maske Đukanović se komotno šeta pustom Crnom Gorom, poručuju iz DF-a.