Novosti Online/V.K. | 08. mart 2020. 20:51 | Komentara: 0

Bilo je mnogo perioda kroz istoriju Crkve, kada je istina pokušavana da se oskrnavi, međutim, to da se istina oskrnavi, to se nikada ne može dogoditi

Sveta liturgija u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici odslužena je u nedelju uveče, kojom je načalstvovao protojerej Mirčeta Šljivančanin. Kazao da je glavna pobeda crkve, koje sećamo u Nedelju pravoslavlja, pobeda nad ikonoborcima, tj. za očuvanje svetih ikona u Crkvi. Borba za očuvanje ikona u Crkvi trajala je skoro dva veka. Kao unutrašnji neprijatelji pravoslavlja, ikonoborci su veliku štetu nanosili crkvi, a najopasniji među njima bili su oni koji su u svojim rukama držali svetsku ili crkvenu vlast. Međutim, kako dalje otac Mirčeta navodi jeresi nikad nisu pobeđivale, budući da istina uvek pobeđuje:“Prva nedelja posta se naziva Nedeljom pravoslavlja, a možda bi još bilo pravilnije reći da je to nedelja pravoverja budući da slavimo i da se sećamo jednog istorijskog događaja iz života Crkve kada je trijumfovala istinita vera, prava vera. Bilo je kroz istoriju raznih pokušaja da se pomuti i iskrivi istina i pravilno ispovjedanje vere u živoga Boga, Boga ljubavi. Ali, istina uvek pobjeđuje, a to je zato što je vera naša utemeljena na istini i zato što je sva satkana od istine, zato što je od istinitog Boga data i predata nama da njome živimo.Bilo je mnogo perioda kroz istoriju Crkve, kada je istina pokušavana da se oskrnavi, međutim, to da se istina oskrnavi, to se nikada ne može dogoditi. Mogu ljudi, pojedinci da otpadnu od vere, od istine, mogu da je ne prepoznaju zbog svoje slabosti i zatvorenosti, ali sama istina, nikad ne biva pobeđena, što nam od svedoči ova nedelja pravoslavlja i pravoverja.”Otac Mirčeta se u svom daljem obraćanju osvrnuo i na samu potvrdu istinitosti naše vere kroz otkrivenje Božije i susret sa živim Bogom:“Sav život Crkve nam potvrđuje da je naša vera od Boga otkrivena da je Bog zaželeo i nama se prvi pokazao i otkrio i pozvao nas na taj susret da se i mi odazovemo na taj Božiji poziv. Upravo je vera taj susret Boga koji nam se otkriva i koji nam se pokazuje i otvara iz našeg srca da taj poziv i primimo i da ga čujemo.”U drugom delu svog pastirskog slova, otac Mirčeta je naglasio da ne treba živeti tek tako nekom i bilo kakvom verom, već da smo prizvani za život po veri istinitoj, i da nas tome uči upravo ovaj post:“Jer, i oni koji u Boga ne veruju, i oni, ljudi takvog opredeljenja imaju neku vrstu vere, i ako ta vera nije zasnovana na istini, na argumentima, i ako je lažna vera, ali je nekakva vera. Ali, zato mi hrišćani, koji smo narod Božiji, narod crkve, koji smo pravoslavci, mi živimo istinitom verom.”On je poručio da je ta vera istinita naš život i spasenje i disanje.“To nam svedoči i današnji praznik, svedoči nam da je istina nepobediva, ali, takođe u sagledavanju te istine i tog poznanja pomaže nam u dobroj meri i post koji postimo. Post nam pomaže da se udubimo u tajnu vere, u tajnu života po Bogu i da od sebe odstranjujemo sve ono što nije po Bogu, a to postižemo upravo svetim pokajanjem. Post nas uči da otvaramo svoje srce i svoje biće za Boga, ali najlepše od svega je što na tome putu uvek možemo i više i bolje”, zaključio je svoje pastirsko slovo otac Mirčeta Šljivančanin.