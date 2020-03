Tanjug | 07. mart 2020. 06:45 | Komentara: 0

Crna Gora je sekularna, građanska i višenacionalna država, i scenario da bude verska zemlje u njoj neće proći, kaže crnogorski premijer Duško Marković.On je to kazao na sastanku sa Savetom mladih DPS Budva, reagujući na izjavu srpskog patrijarha Irineja koji je rekao da se plaši da ne dođe do fizičkih obračuna u Crnoj Gori, "pa čak i prolivanja krvi".On je patrijarhu Irineju poručio da "ne čeprka po crnogorskim vrednostima i njenom potencijalu"."U današnjoj Crnoj Gori scenario verske i nacionalne zemlje prosto ne može proći", istakao je Marković, prenose Vijesti.On je, kako je objavljeno na Tviter nalogu DPS-a, kazao da se nad Crnom Gorom "povampiruju politike krvavih 90-tih godina prošlog veka"."Zakon o slobodi veroispovesti bio je samo povod da se pokrene destrukcija protiv evropske i građanske Crne Gore", rekao je Marković.On je poručio da Crnu Goru niko ne može da uvuče u sukobe i nestabilnost."I ovo pitanje koje danas opterećuje mnoge građane i njihove porodice, rešićemo mirno i demokratski kao i svaki put do sada", rekao je Marković.