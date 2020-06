G. ČVOROVIĆ | 05. jun 2020. 07:10 | Komentara: 0

PARIZ: OD STALNOG DOPISNIKA

PRETPOSTAVLjALO se još od početka pandemije da deca mnogo ređe dobijaju virus korona i da ga mnogo teže prenose odraslima, a to je sada potvrdilo i istraživanje koje je sprovelo Francusko udruženje pedijatara i u kome je učestvovalo 27 lekara.Ispitano je 605 dece mlađe od 15 godina, u periodu od 14. aprila do 12. maja u pariskom regionu. Pre rečima profesora Robera Koena, pedijatra infektologa u bolnici u Kreteju u pariskom predgrađu, koji je rukovodio istraživanjem, čak tri četvrtine dece su već imale antitela u sebi. S druge strane, samo je kod jedanaestoro test bio pozitivan, ali veoma slabog virusnog intenziteta.Profesor Koen navodi različite razloge zbog kojih je to tako. Jedan od njih je da deca imaju slabije receptore virusa u nosnoj sluznici. Drugi je da su već stekla imunitet kroz susret sa drugim virusima tipa korone, koji su izazivali običnu kijavicu, pa su već "istrenirana na virus".Treći, pomalo čudan razlog, jeste da kapljični prenos preko odraslih ne može da ih pogodi direktno u lice, zbog toga što su rastom mala. Francuski infektolog naglašava da se dešava obrnuto i da su decu, naprotiv, u 90 odsto slučajeva zarazili odrasli, ali da oni kasnije za odrasle nisu opasni.Zato preporučuje njihov ubrzani povratak u škole, uz redovno pranje ruku. Mogu, kaže, da se viđaju i sa bakama i dekama, ali da ne budu baš previše blizu.NAJMANjE 385.869 osoba je do juče umrlo u svetu od pandemije virusa korona, a više od 6.522.050 njih je zaraženo, najnoviji su podaci koje je prikupila agencija Frans pres. Broj zaraženih ne predstavlja pravu sliku pandemije, pošto neke zemlje testiraju samo teže obolele, dok veliki broj siromašnih država jedva i testira. SAD su najviše pogođene pandemijom sa, 107.175 umrlih i 1.851.520 zaraženih. Nakon SAD, najviše pogođene zemlje su Velika Britanija, Italija, Brazil i Francuska.