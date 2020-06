Tanjug | 02. jun 2020. 00:39 | Komentara: 0

Američki predsednik Donald Tramp zatražio je agresivniju reakciju od guvernera čiji građani protestuju širom SAD zbog ubistva Džordža Flojda."Morate da budete dominantni ili ćete izgledati poput gomile budala, morate da hapsite i sudite ljudima", rekao je Tramp guvernerima tokom telefonskog sastanka koji je predsednik SAD obavio iz bunkera.Tramp je delovao besno tokom sastaka i kritikovao je blag odgovor na proteste u određenim mestima što je, kako tvrdi, dovelo do nasilja na ulicama."Većina vas su slabići. Treba da hapsite ljude", rekao je Tramp tokom sastanka sa guvernerima kojem je prisustvovao i ministar pravde Vilijam Bar, dodaje Glas Amerike.Tramp je ponovio da veruje da nasilje podstiče radikalna levica. On je tražio od guvernera da rasporede pripadnike Nacionalne garde, koju je pohvalio kao faktor smirivanja situacije u Mineapolisu.Takođe, zatražio je primenu sličnih oštrijih mera u gradovima u kojima je nasilje eskaliralo, poput Njujorka, Filadelfije i Los Andelesa."Treba da hapsite i pratite ljude. Da odsluže desetogodišnje zatvorske kazne i ovako nešto se više neće dešavati. Mi to radimo u Vašingtonu. Uradićemo nešto što nije činjeno ranije”, rekao je Tramp.Tramp je guvernerima zamerio da deluju kao budale, jer nisu zatražili više pripadnika Nacionalne garde na gradskim ulicama.Bar je preneo guvernerima da će zajednička protivteroristička jedinica biti korišćena za lociranje "agitatora", a od njih je zatražio i da povrate kontrolu nad ulicama i uhvate izgrednike.Prethodno je Bela kuća pozvala na uspostavljanje reda i mira, a okrivila je "agitatore" za nasilne proteste koji se šestu noć zaredom održavaju širom Sjedinjenih Država."U ovoj državi potrebni su nam red i mir", rekla je portparolka Bele kuće Kejli Mekeneni.Ona je za Foks njuz rekla da je Antifa, kako se izrazila, sigurno odgovorna za nasilje koje se događa u američkim gradovima.Tramp je juče na Tviteru naveo da će Sjedinjene Americke Države označiti Antifu kao terorističku organizaciju.