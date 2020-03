Tanjug | 23. mart 2020. 19:49 | Komentara: 0

Mađarska vlada nastoji da produži vanredno stanje u zemlji na neodređeno vreme zbog epidemije korona virusa.





Predlog zakona o kome je raspravljano danas u parlamentu, vladi će dati posebna ovlašćenja, uključujući mogućnost vladanja uredbama bez odobrenja parlamenta, sve dok vlada bude smatrala da je to potrebno zbog epidemije, preneo je Rojters.





Tim aktom bi se odredile zatvorske kazne do pet godina za one osuđene za širenje lažnih podataka o epidemiji, a do osam godina za one za koje se proceni da su ometali napore za suzbijanje širenja korona virusa.





Govoreći na početku sednice parlamenta, mađarski premijer Viktor Orban je rekao da vanredno stanje pruža vladi resurse da organizuje mađarsku samoodbranu.





"Svi moraju da izađu iz svoje zone komfora", rekao je Orban.





"Neko vreme moramo da radimo drugačije, da se ponašamo drugačije i svi moramo drugačije da organizujemo svoj život'''', dodao je on.





Opozicione stranke i grupe za poštovanje ljudskih prava kritikuju predloženo neodređeno produženje vanrednog stanja koje je prvi put uvedeno 11. marta i strahuju da bi vlada mogla smanjiti slobodu štampe u ime borbe protiv novog virusa.





"Parlamentarna garancija nad vladom ostaje na ovoj većini'''', rekao je Orban, pozivajući se na svoju stranku Fides i saveznike Demohrišćane.





"Zahvaljujemo vam ako nas podržite, rado ćemo primiti savet i ohrabrenje ... ali ovu krizu ćemo rešiti i bez vas'''', istakao je on.





Orban je rekao da, iako širenje korona virusa za sada ne može da se zaustavi, cilj je usporiti stopu i broj infekcija i izbeći da bolnice budu preplavljene kao u Italiji.





"Moramo planirati tako da zdravstveni sistem koji funkcioniše, ne prestaje ni na jedan trenutak", rekao je mađarski premijer.





Govoreći na državnoj televiziji, Orban je rekao da je broj zaraženih korona virusom u Mađarskoj očigledno mnogo veći od 167 potvrđenih slučajeva.





U Mađarskoj ima i sedam smrtnih slučajeva od COVID-19, dok se 16 osoba izlečilo.