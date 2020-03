D. M. | 23. mart 2020. 13:24 |

BRITANSKI profesor Hju Montgomeri, direktor UCL Instituta za zdravlje na Londonskom univerzitetu, objasnio je razliku između „običnog“ gripa i virusa korona u zapanjujućim brojkama slučajeva zaraze koji mogu da poteknu od samo jedne osobe.

- Ako dobijem normalan grip, zaraziću 1,3 – 1,4 ljudi. Ako oni to prenesu dalje, to je drugi krug prenošenja. Ali kada se dogodi deset krugova prenošenja, biću odgovoran za oko 14 slučajeva gripa. Ovaj virus korona je veoma, veoma zarazan, tako da ga svaka osoba prenese na još troje ljudi. E, sad, to ne izgleda na prvi pogled kao velika razlika, ali ako svako od ovo troje zarazi još po troje, nakon deset „slojeva“ prenošenja – biću odgovoran za inficiranje 59.000 ljudi!

Prof. Montgomeri objašnjava da će se većina ljudi osećati sasvim dobro ili će imati neke blage simptome, ali će virus širiti dalje. Nekolicina će se razboleti, otprilike desetog dana od kada su se zarazili. Moraće da odu u bolnicu, gde će dobiti tretman i nadgledaće ih ako im se simptomi pogoršaju. Ako se to desi, moraće na intenzivnu negu.

- I tu se, ako budete ozbiljno bolesni, lomi da li će vaš život biti spasen ili ne. Ako imamo limitirana sredstva, kao što imamo, limitiran broj respiratora, medicinskog osoblja, ljudi neće dobiti adekvatnu negu

Na pitanje novinara Kanala 4 – da li je ovo nije kraj sveta, Prof. Montgomeri kaže:

- Ne, moramo da zapamtimo, biće ružno, biće strašno za određeni broj ljudi, ali biće mali procenat onih koji će se ozbiljno razboleti i još manji procenat onih koji će morati na intenzivnu. I možemo da spasimo živote velikom broju i tih ljudi. Ali, molim vas, zapamtite, najbolja šansa koju možemo da damo ljudima koji se ozbiljno razbole je ako imamo dovoljno kreveta, osoblja. Ako ste neozbiljni i baš vas je briga da li ćete dobiti grip, zapamtite – ne radi se o vama, već o svima drugima, oko vas.