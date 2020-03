21. mart 2020. 00:43 | Komentara: 0

Potvrđenih slučajeva do sada je 244.000

VIRUS korona registrovan je u 179 zemalja, a broj umrlih je premašio 10.000. Potvrđenih slučajeva do sada je 244.000. Više od 86.000 ljudi se oporavilo od infekcije, i to najviše u Kini. No, samo u Holandiji u jednom danu umrlo je 30 ljudi.Evropa je trenutno epicentar pandemije, a broj mrtvih u Italiji premašio je broj preminulih od virusa korona u Kini. Sledi Iran sa 18.407 slučajeva i 1.284 smrtna slučaja, pa Španija. Nemačka ima 15.320 slučajeva i 44 smrti, a SAD 14.354 zaraženih i 217 smrti. Iznad deset hiljada zaraženih ima i Francuska - 10.995. Tamo je od virusa korona umrlo 372 ljudi.Prema analizama SZO, oporavak pacijenata sa srednje komplikovanim simptomima oboljenja traje oko dve nedelje, dok se pacijenti sa težim i teškim simptomima oporavljaju i više od šest nedelja.Generalni sekretar UN Antonio Guteres upozorio je na period globalne recesije "rekordnih razmera" posle pandemije.