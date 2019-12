Novosti Online/Tanjug | 13. decembar 2019. 07:14 > 07:50 | Komentara: 0

KONZERVATIVNA partija premijera Borisa Džonsona osvojila je apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji sa 358 od ukupno 650 mesta u Dauning Stritu, pišeLaburisti su osvojili 203, Škotska nacionalna partija 48, a Liberalne demokrate 11, dok su kandidati ostalih stranaka uzeli ukupno 24 mesta. Moguće su manje promene jer još uvek nisu objavljeni rezultati za osam pozicija u parlamentu.Rezultati izbora se još broje, a "Politiko" ocenjuje da ovaj rezultat predstavlja veliku ličnu pobedu za Džonsona i znači da će Britanija skoro sigurno napustiti EU u januaru sledeće godine.Ovo je najveća pobeda torijevaca u prethodnih 30 godina, a bolji rezultat ostvarila je samo "gvozdena lejdi" Margaret Tačer na izborima 1983. kada je osvojila 397 mandata, piše "Gardijan".Istovremeno, laburisti su zabeležili najgori rezultat od 1935. godine, a njihov lider Džeremi Korbin se suočava sa pozivima da podnese ostavku.Prve izlazne ankete, objavljene sinoć po zatvaranju birališta, nagovestile su da je Konzervativna stranka na putu da osvoji većinu mandata.Džonson je sinoć poručio članovima svoje partije da "uživaju u slavlju"."Nadam se da ćete uživati u slavlju" napisao je Džonson u mejlu članovima partije, dodajući "Vi ste omogućili ovu kampanju. Ne bismo uspeli bez vas".Ovo su treći opšti izbori u Velikoj Britaniji u poslednjih pet godina - i prvi koji su se održali u decembru u poslednjih 100 godina - a dominantna tema u kampanji bio je referendum o Bregzitu na kome su Britanci odlučili da napuste Evropsku uniju.Premijer Boris Džonson uporno je ponavljao istu poruku: "Hajde da završimo Bregzit", obećavajući da će izvesti Britaniju iz EU do 31. januara 2020. godine ukoliko osvoji većinu, navodi BBC.Njegov glavni rival za poziciju premijera, lider laburista Džeremi Korbin, obećao je glasačima novi referendum sa drugačijim izborom - ponovni pregovori o izlasku ili ostajanje u Uniji.Glavno obećanje laburista ipak je bilo drugačije - okončanje mera štednje i veća ulaganja u javni sektor i Nacionalnu zdravstvenu službu.Liberalne demokrate obećale su poništavanje Bregzita ako liderka ove stranke Džo Svinson postane premijerka, ali su predizborne ankete ukazivale na to da im je popularnost opala tokom kampanje.Liberalne demokrate su imale i sporazum sa Zelenima i velškim Plaid Kamrijem da im u nekim izbornim jedinicima ustupe mesto kako bi zajedno imali veću šansu za pobedu.Škotski SNP poručivao je da je glas za njih podrška za održavanje novog referenduma o nezavisnosti.Odlučujući trenutak desio se u ranoj fazi predizborne kampanje kada je Najdžel Faraž saopštio da njegov Bregzit partija neće imati kandidate u izbornim jedinicima u kojima su Torijevci pobedili 2017. godine, kako ne bi rasipao glasove onih koji su za izlazak Britanije iz EU.Torijevci su, prema istraživanjima javnog mnjenja na početku kampanje imali dvocifrenu prednost u odnosu na Laburiste, ali se ta razlika smanjivala.Vladajući Torijevci su se usredsredili na izborne jedinice u Midlendsu i na severu Engleske koje su pripadale Laburistima, a glasali su za Bregzit 2016.Britanski premijer Boris Džonson poručio je, posle ubedljive pobede njegove Konzervativne partije na izborima, da su konzervativci po svemu sudeći "osvojili snažan novi mandat da se Bregzit sprovede do kraja"."Smatram da će se pokazati da su ovo bili istorijski izbori koji su nam pružili šansu da se, u novoj vladi, ispoštuje demokratska volja britanskog naroda", istakao je Džonson.On je naveo da je to i šansa da se Britanija promeni na bolje i oslobodi potencijal svih ljudi u zemlji."Pre svega, želim da zahvalim ljudima što su izašli na decembarske izbore koje nismo želeli da raspišemo, ali koji su smatram postali istorijski", kazao je Džonson, prenose agencije.Lider britanske opozicione Laburističke partije Džeremi Korbin rekao je da neće predvoditi tu partiju na narednim izborima nakon, kako je naveo, "veoma razočaravajuće noći" za laburiste.Korbin je poručio da će ostati na čelu partije tokom procesa razmišljanja o rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora koji su, kako navodi Bi-Bi-Si, najgori koje su laburisti ostvarili od 1935. godine."Ovo je očigledno veoma razočaravajuća noć za Laburističku pariju, s rezultatima koje smo dobili. Neću predvoditi stranku ni u kakvoj budućoj predizbornoj kampanji", rekao je Korbin, a prenosi Rojters.On je dodao da je Bregzit polarizovao i podelio debatu u Britaniji i da je poništio "toliko normalne političke debate"."Priznajem da je to doprinelo rezultatima koje je Laburistička partija ostvarila večeras širom zemlje", rekao je sinoć Korbin.Konzervativna partija britanskog premijera Borisa Džonsona ostvarila je ubedljivu pobedu na izborima, a najnovije procene pokazuju da je zasigurno obezbedila većinu u parlamentu, čime je otvoren put za sprovođenje Bregzita.Prema poslednjim podacima Bi-BI-Sija, Konzervativna partija je osvojila 364 mesta u parlamentu od 650, a Laburistička stranka 203.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas britanskom premijeru Borisu Džonsonu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima.Vučić je naveo da veruje da će ponovo imati priliku da ugosti Dzonsona u Beogradu, kao prvog britanskog premijera koji bi posetio Srbiju posle četrdeset godina."Poštovani prijatelju, dragi Borise, ponovo se pokazalo da su samo snažnim liderima, sa čvrstom voljom da ne posustanu u vremenima izazova, birači odani i u teškim trenucima. Uveren sam da će izborna pobeda da Vas inspiriše da se svojim bogatim političkim iskustvom, a uz neiscrpnu energiju i jasnu viziju, još odlučnije suočite sa preprekama pred Velikom Britanijom i povedete britansko društvo stabilnim putem napretka", naveo je Vučić u čestitki.On je dodao da Srbija želi da sa Velikom Britanijom uspostavi strateški važne odnose, ističući da je pred nama zajednički cilj da se srpsko-britanski odnosi uzdignu na nivo istinskog partnerstva, kakvi nikada nisu bili, a kakvi bi trebalo da budu."Nadam se zato i verujem da ću ponovo imati priliku da Vas ugostim u Beogradu, kao prvog britanskog premijera koji bi posetio našu zemlju posle četrdeset godina. Vašom posetom biste potvrdili da je želja za snažnijim i bogatijim srpsko-britanskim vezama obostrana", naveo je Vučić.On je Dzonsonu poručio i da će u Srbiji uvek imati pouzdanog partnera u razvoju političkog dijaloga i jačanju ekonomske saradnje dveju zemalja, kao i čvrst oslonac za miran i stabilan Balkan.