Republički zavod za hidrometeorologiju Srbije izdao je hitno obaveštenje o intezivnim pljuskovima i mogućem padanju grada na teritoriji naše zemlje.Kako su naveli u saopštenju na sajtu, na području Srbije, u narednih sat vremena očekuju se pljuskovi praćeni gradom i grmljavinom.- Oblačnost koja na području Mačvanskog, Kolubarskog i Zlatiborskog okruga uslovljava intenzivne pljuskove i lokalnu pojavu grada u narednih sat-dva će se premeštati ka Moravičkom i Šumadijskom okrugu. Takođe, na području Smederevske Palanke u narednih sat vremena jaki pljuskovi sa grmljavinom i pojavom grada - stoji u upozorenju RHMZ-a.U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.Ponegde će biti nepogoda sa velikom količinom padavina i gradom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najnižatemperatura od 15 do 20, najviša od 26 do 29 stepeni.U Beogradu će biti promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni.Najniža temperatura 18, najviša 28 stepeni.Do utorka će biti promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i nepogode sa velikom količinom padavina i gradom.Od srede pretežno sunčano. Temperatura oko prosečnihvrednosti, najviša od 25 do 30 stepeni.