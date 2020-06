V.Ć. | 22. jun 2020. 10:50 | Komentara: 0

ODBORNIČKA lista SNS, koju je u Pirotu predvodio aktuelni četvorostruki gradonačelnik mr Vladan Vasić, na lokalnim izborima osvojila je ubedljivu većinu od 57,30 odsto. Prema preliminarnim rezultatina ova politička grupacija imaće 36 od ukupno 56 odborničkih mandata u GS.





Takođe prema preliminarnim rezultatima u novom sazivu naći će se i lista "Najbolje za Pirot, obdranimo reke Stare planine dr Žarko Todorović za koju je glasalo 11,54 birača, što obezbeđuje 7 mandata. Socijalistička partija Srbije , dugogodišnji koalicioni parnter Vladana Vasića, ima gotovo identičan rezuzltat kao i stranka u celini , odnosno 10,95 odsto i može da računa na šest odborničkih mesta. Profesor istorije Vladica Tošić, sa svojom listom ima 6,97 odsto odnosno četiri mandata, dok je POKS osvojio dva mandata tačnije 3,29 odsto glasova. Cenzus je prešla i Srska desnica Ninoslava Ćirića sa jednim mandatom odnosno 3,15 procenata glasova izašlih birača. Izlaznost u Pirotu je 55.32 odsto. Gradska izborna komisija će se posle podne i zvanično obratiti i predstaviti zvanične podatke.