J. L. | 15. mart 2020. 20:15 | Komentara: 0

Strašan zločin potresao je juče stanovnike subotičkog naselja Radijalac. Njihovu komšinicu Radicu S. (69) u noći između subote i nedelje nožem je napao sin Srđan S. (38) i naneo joj teške povrede po glavi i licu.

Kako je saopštila Policijaska uprava u Subotici, Srđan S. je odmah uhapšen zbog sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je on u stanu zatekao oštećenu na spavanju i nožem joj naneo posekotine - kažu u subotičkoj policiji. - Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati posle čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Povređena žena zbrinuta je u Opštoj bolnici u Subotici i, kako saznajemo, njeno stanje je stabilno, nije životno ugrožena.

Šta je prethodilo događaju koji srećom nije prerastao u porodičnu tragediju niko ne može ni da nasluti. Tročlana porodica je godinama živela na sedmom spratu višespratnice u Ulici Arsenija Čarnojevića i svi ih znaju kao dobre i poštene ljude.

- Ona je divna žena, učiteljica u penziji, i stalno mi je pomagala, kupovala mi namirnice i obilazila me je. Muž je teško pokretan, sin je takođe bolestan i ona se brinula o njima - priča nam jedna komšinica. - Strašno mi je to što se desilo, ne mogu ni da pomislim šta ga je navelo da to uradi. Nadam se da će se ona što pre opraviti.