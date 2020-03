Lj. P. | 05. mart 2020. 23:20 | Komentara: 0

NOVOSADSKA policija je u četvrtak kasno po podne uhapsila lekara Š. T. (66), iz Novog Sada, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo, obljubu nad maloletnom, dvanaestogodišnjom devojčicom iz Novog Sada. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema nezvaničnim saznanjima, navodno je reč o poznatom doktoru sudske medicine. On se sumnjiči da je primoravao devojčicu da ga dodiruje po intimnim delovima tela, a sve se, kako saznajemo, dešavalo od 2018. godine do danas, kada je uhapšen. Devojčicu je na to primoravao u više navrata, i navodno joj je davao za to novac.

Prilikom pretresa njegove vikendice na Ribarskom ostrvu, policija je oduzela mobilni telefon i tablet-računar koji koristi.

Vest o hapšenju je u četvrtak uveče potvrdio i Igor Jurić, otac Tijane Jurić i osnivač istoimene fondacije. Na svom fejsbuk-profilu je objavio da je u Novom Sadu uhapšen poznati lekar sudske medicine koji je, kako je naveo, u više navrata seksualno zlostavljao dvanaestogodišnju devojčicu.

- Nastavljamo borbu do poslednjeg pedofila u Srbiji - poručio je Jurić.

Lekar sudske medicine je, saznajemo, ranije, odnosno 2009. godine, u Osnovnom sudu u Novom Sadu bio osuđen na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, zbog nedozvoljenih polnih radnji. Prema toj presudi, ovom lekaru sudske medicine bilo je zabranjeno da se bavi lekarskim pozivom pet godina.