NESREĆE u saobraćaju, nažalost, često se dešavaju, ali je najstrašnije kada se akteri tragedija ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Tako je i američki diplomata Dejvid Kršivda, na današnji dan pre pet godina svojim džipom naleteo na naš automobil, usmrtio moju majku Milanku (74). U toj nesreći moj brat Jordan (53) i ja teško smo povređeni, a on ne samo da nam nije izjavio saučešće, već je bukvalno pobegao s lica mesta ne pitavši da li nam je potrebna bilo kakva pomoć.

Ovako, za "Novosti", govori Gradimirka Popović, koju i pola decenije posle nesreće i dalje boli i užasava bahato ponašanje američkog diplomate, u tu vreme radnika Ambasade SAD u Srbiji zaduženog za ekonomska pitanja. Bol za majkom, kaže nam, ne prolazi, naročito oko Svetog Nikole, kada se nesreća dogodila. Ali, kako ističe ova profesorka iz Kosovske Mitrovice, so na rani njene porodice je ponašanje pravosudnih organa u ovom slučaju.

- Teško mi je što je majka tako stradala, bez ikakve šanse da joj lekari pomognu, iako je ekipa Hitne pomoći stvarno brzo stigla na mesto nesreće na putu Brus - Kopaonik - kaže Gradimirka. - Ali, ono što je poražavajuće jeste što vinovnik ove nesreće ni posle pet godina nije odgovarao, niti je pokazao grižu savesti, jer se nikada nije zaintereosvao za naš slučaj.

Naša sagovornica opominje da sudski proces, koji je posredstvom našeg Ministarstva inostranih poslova pre godinu dana prosleđen američkom pravosuđu, još nije započet.

- Iako je tužilac posle nesreće bio u obavezi da sasluša sve aktere saobraćajke, proces pred sudom u Raški nije ni započet, već se sve svelo na policijski zapisnik. Posebno poražavajuće bilo je to što je američki diplomata želeo da pobegne sa mesta nesreće, ali pošto je i njemu bilo oštećeno vozilo bio je prinuđen da sačeka dolazak policije koja ga je preuzela, a on se odmah pozvao na imunitet - nastavlja Gradimirka i dodaje da iako su pravosudni organi u roku od šest meseci, po zakonu, morali da pokrenu slučaj, to nije učinjeno do današnjeg dana.

Gradimirka Popović

IZVINjENjE POSLE TEKSTA U "NOVOSTIMA"

- JEDINO izvinjenje koje smo dobili od američke ambasade stiglo je tek posle teksta objavljenog u "Novostima" - kaže Gradimirka.

Američki diplomata je, prema njenim saznanjima, ubrzo posle nesreće napustio našu zemlju, a mada je slučaj dodeljen pravosuđu SAD, do sada ni oni nisu preduzeli ništa, niti su, kako tvrdi Popovićeva, saslušali odgovornog za tragediju njene porodice.