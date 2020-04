01. april 2020. 10:15 |

"Nismo očekivali ovakav odjek u javnosti, već smo pre svega bili usmereni da naše zaposlene, koji su naša najveća snaga, obavestimo da će svima biti sačuvan posao, kako ne bi morali da strahuju za egzistenciju, uprkos svim teškoćama i izazovima na koje trenutno nailazimo. Sa druge strane, drago mi je da smo prepoznati kao lideri u tome što radimo, jer je pravi odnos sa našim ljudima nešto čemu posvećujemo posebnu pažnju.







Foto: Darko Milosavljević







Da podsetimo, MaxBet kompanija je prva odlučila da zatvori sve svoje lokale kako bi pružila nesebičan doprinos borbi za očuvanje zdravlja naših sugrađana.









Foto: Bojan Nikolić







"Vlada Repubike Srbije donela je izuzetno odgovorne mere koje će ne samo pomoći kompanijama, nego sačuvati našu privredu od onakvih gubitaka kakve očekuje cela Evropa i veći deo sveta.Na nama privrednicima i vlasnicima kompanija koje upošljavaju ljude je da budemo odgovorni koliko i naša Vlada i da svako, u svom domenu isplanira i obezbedi nastavak poslovanja posle krize kojim će doprineti oporavku i daljem rastu cele privrede" izjavio je Saša Marčeta osnivač i vlasnik MaxBet grupacije komentarišući najnovije mere Vlade Srbije za pomoć privredi.MaxBet je, inače, jedna od kompanija o kojoj se najviše "guglalo" u Srbiji i to zahvaljujući vesti da je odlučila da sačuva svih 2547 radnih mesta, uprkos činjenici da su samoinicijativno, prvi u Srbiji zatvorili 320 lokala kako bi zaštitili sugrađane, ali i svoje zaposlene, od daljeg širenja epidemije. Međutim, jedna od naših najvećih beting kompanija ne želi da svetlost reflektora bude uprta u rukovodioce ili u menadžment. Naime, oni navode da su pravi heroji njihovi radnici, koji su najveća snaga MaxBet porodice.Da podsetimo, kompanija MaxBet prva je poslala obaveštenje svim zaposlenima da će biti sačuvana sva radna mesta, bez obzira na to koliko dugo će da traje vanredno stanje i epidemija virusa Covid 19. Stotine zaposlenih primilo je ovu vest sa velikim oduševljenjem, jer od MaxBeta zavisi oko 10.000 porodica u našoj zemlji.Kako sada, tako i ranije. Bitno nam je njihovo zadovoljstvo, bezbednost na radu i godinama smo bili usmereni na to da ove vrednosti stalno unapređujemo", rekao je predsednik Saša Marčeta, koji je naglasio i da je stotine ljudi poslalo CV MaxBet kompaniji jer su ljudi trenutno u strahu za egzistenciju i naglasio je da će u MaxBetu biti mesta za sve koje žele da rade, jer je nakon novih mera Vlade svima pao kamen sa srca.S jedne strane kada su uobičajene okolnosti, lakše se sprovode zadati ciljevi, ali u vanrednoj situaciji koja je sada, jasno se diferencira ko zaista veruje i ulaže u njih, i ko stoji iza svojih ljudi čak i kada je teško, dodaje Marčeta."Nismo ni sekund imali dilemu kada smo donosili odluku - da nijedan od 2547 zaposlenih neće dobiti otkaz, koliko god dugo ova situacija da traje i kakve god posledice da ima. Radna mesta moramo očuvati, svaki zaposleni mora biti spokojan u ovim trenucima i moramo svi zajedno da pokažemo solidarnost i odgovornost. Ovo je još jedan poziv i svim drugim velikim kompanijama da zaštite svoje radnike, organizuju procese tako da i zdravlje radnika bude bezbedno i da računamo na manje prihode i dobit, ali da radimo jednu stvar važniju od toga koliko je ko zaradio novca. U isto vreme, potrebno je da poštujemo preporuke države, Vlade Republike Srbije i predsednika, koji nam ukazuju na put koji treba da sledimo".„Bili smo suočeni za velikim izazovima i teškim odlukama od samog proglašenja vanrednog stanja. Od organizacije rada od kuće, skraćivanja radnog vremena, uvođenja dodatnih higijenskih mera, sklanjanja roditelja dece mlađe od 12 godina sa terena, ali, prvu istinski tešku odluku doneli smo 22. marta kada smo u znak solidarnosti sa našim sugrađanima,zbog bezbednosti, zatvorili sva naša uplatna mesta” objasnio je Marčeta.Na hiljade ljudi širom Evrope je ostalo bez redovnih primanja, a zbog vanredne situacije imaju male šanse da će naći novo zaposlenje pre kraja krize. MaxBet je primer da rešenje može da se pronađe, na zadovoljstvo radnika i zaposlenih.MaxBet grupacija poznata je pre svega kao značajan igrač u industriji igara na sreću, a potom po ElDorado menjačnicama, brojnim ugostiteljskim objektima i pružanju usluga obezbeđenja.(PR)