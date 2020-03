Milena MARKOVIĆ | 10. mart 2020. 21:20 |

STRUJA bi pre stigla na vrhove Komova, nego u Komovsku u Belim vodama, nadomak Beograda, u kojoj Branko Stanković i njegova porodica jedanaesti dan istrajavaju uz svetlost sveća, baterijskih lampi i plinskih rešoa.Poznati novinar, autor kultne emisije RTS "Kvadratura kruga", koji je tokom punoletstva ove emisije, rešio nebrojene kvadrature života, stana i struje običnih ljudi, u utorak je bio suočen sa novim zagonetkama koje mu je nametnula lenja, bahata i oneljuđena birokratija. Godinama nekontrolisana!Ona ga je dovela do mraka, u bukvalnom smislu ove reči. I, ne samo njega. Poruku koju je poslala javnosti, obeshrabruje. Preispituje. Traži odgovor. I, odgovornost.- Ne znam kakav odgovor da vam ponudim - kaže Branko Stanković, "presečen" između mnogobrojnih poziva koje prima, ne samo iz Srbije. - Elektrodistribucija Beograd uputila je tim da veže strujomer. Momak koji je došao da obavi taj posao suočio me sa novom nevoljom: Vi nemate atest za uzemljenje?! Gde da nađem taj atest? Nikada se, u životu, time bavio nisam. Bilo mi je loše, kada su mi iz EDB saopštili da niko iz RTS nije došao da potpiše priključak. Jer, ja nisam vlasnik ovog stana, samo sam zakupac. I svaki moj potpis da se struja priključi, ne bi bio validan.Stanković je, uz svu ovu muku koja traje, dobio i obaveštenje iz Generalnog sekretarijata RTS, njegove matične kuće, koja polaže pravo na stan u Komovskoj, da "domaćin", to jest vlasnik (RTS), "Infostanu" duguje 365.000 dinara, sa kamatama, koje nije plaćao devet godina.- Taj dug... niti mogu da prihvatim, niti mogu da ga nasledim - kaže Branko.Drhti, čovek. Jedva govori. Isključio je telefon. Na trenutak, dosta mu je svega. Ponovo uključuje telefon, nada se da će mu neko javiti: struja ti je priključena.Čiji je to dug koji se, sada, ispostavlja Branku Stankoviću. Ko ga je napravio? Ko je dužan da ga, posle svega, plati.RTS je vlasnik stana u koji je Stanković, silom neprilika, useljen. Kao zakupac, posle deložacije iz stana u Ulici Ilije Garašanina. Iz nekadašnje ruine, u koju je uložio 20.000 evra, tokom osam godina zakupa, kako bi ovaj prostor od trideset i nešto kvadrata, doveo do stanja dostojnog ljudskom biću. I sve to, što je do Zakona o restituciji bilo vlasništvo RTS, nedavno je vraćeno zakonitom vlasniku Predragu Đajiću, koji je Stankovića iselio ekspresno i bahato, o čemu su "Novosti" već pisale.Tako je Branko Stanković doživeo da, on, koji je skućio nebrojene beskućnike, sada živi u neljudskim uslovima. U mraku. Bez struje. Suočio se pred nerešivom enigmom kvadrature života.Hronologija koja sledi daje najrečitiji odgovor:Stambena komisija RTS u nadležnosti Slavoljuba Milenkovića, šefa odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove, izvestila je generalnog sekretara ove kuće Stanislava Veljkovića da je stan koji se dodeljuje Branku - uslovan. A, kao što vidimo, nije tako bilo. Stankovići su sami pokušali da od EDB izdejstvuju priključak. EDB nije mogla preko zakona, jer su im iz RTS stalno slali falš dokumenta. Zašto? To je pitanje na koje "Novostima" niko nije dostavio odgovor, uprkos upornim pozivima iz naše redakcije. Niko se nije oglašavao. Ni generalni sekretar RTS. Ni Milenković, šef odeljenja imovinsko-pravnih poslova. Ni njegova imovinsko-pravna služba.Odgovorili su nam jedino nadležni iz EDB:- Sve smo preduzeli što je u našoj nadležnosti, ali je izostao odgovor RTS da se obave, tek, formalnosti u ovoj za sve nas teškoj priči. RTS je najpre odugovlačio sa uplatom za priključak. Posle su odugovlačili da se na Banovom brdu, koje je nadležno za priključak u Komovskoj, neko od njih pojavi i potpiše ugovor.Dok je ova agonija trajala, mnogi dobri i ljudi od integriteta javili su se našoj redakciji porukom podrške Stankoviću.- "Kvadratura kruga" je jedno od najvrednijih ostvarenja ukupne ponude javnog servisa i mesto joj je u trajnom arhivu našeg pamćenja, ne samo televizijskog - kazao je za "Novosti" prof. dr Milivoje Pavlović, predsednik programskog saveta RTS. - Branko Stanković približio nam je i osvetlio dragocene ljude i događaje sa šireg srpskog, duhovnog prostora, drugim medijskim poslenicima često previše udaljene. On nemerljivo doprinosi pridobijanju podrške javnosti za vrednosti kojima preti zaborav, a to je jedan od zadataka RTS.Književnik Milovan Vitezović je na ovo dodao:- Ono što radi Branko Stanković, na korist je celom svetu, a njegov rad za RTS izgleda ništa ne vredi.Stankovići su, uprkos svemu, još u mraku. Kvadratura kruga i mraka nikako da se reši kvadraturom života. Kada će, ovovremena Đekna bi odgovorila - ne znamo.STAN u Komovskoj u koji je useljen Branko Stanković devet godina nisu uknjižile nadležne službe RTS. Ko je odugovlačio uknjižbu? Da li je neko, u imovini države, odnosno RTS, za sve ove godine pokušavao da ulovi svoju zlatnu ribicu? Ovo, ali i mnogobrojna pitanja, traže odgovor nadležnih službi. Ne u RTS-u, već izvan njega.ODLUKOM Upravnog suda kojom je RTS izgubio pravo na stan u Ilije Garašanina u kome je Stanković bio zakupac pa iz njega deložiran, RTS nije izgubio samo ovaj stan, već i trideset ari u centru Beograda. Ko je odgovoran?