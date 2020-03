G. Č. | 04. mart 2020. 06:00 | Komentara: 0

POSTOJE problemi u EU, ali interna reforma ne može da bude ograničavajući faktor za kredibilnu politiku proširenja koja neće biti zaustavljena, ukoliko se kriterijumi budu ispunjavali. Oba procesa mogu da teku paralelno, što je vrlo važan politički signal koji dolazi iz Francuske.

Tim rečima rezimirala je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović svoj susret sa francuskom ministarkom za Evropu Ameli de Monšalan u utorak u Parizu, s kojom je razgovarala i o novoj metodologiji proširenja na osnovu francuskog predloga, o kojoj je, kako je istakla, izrazila pozitivan načelan stav.

- Nikada se ni do sada nismo žalili na to što imamo znatno teže uslove nego što su ih imale zemlje koje su pre nas pregovarale, ne bojimo se da uđemo ni u novi ciklus, s novim zahtevima, ali hoćemo da se dosadašnji napredak adekvatno valorizuje - poručila je Joksimovićeva posle sastanka i naglasila da je od Ameli de Monšalan dobila nedvosmislenu potvrdu da Francuska ni na koji način ne želi da se uspori ili umanji značaj onoga što je Srbija do sada postigla.

Bilo je reči o povećanom interesu Francuske i za političko, i za ekonomsko prisustvo u Srbiji. Jadranka Joksimović je prenela da se razgovaralo o mnogobrojnim strateškim investicijama, uključujući i projekte o kojima se intenzivno razgovara, kao što je izgradnja metroa u Beogradu.

- To govori da Francuska prepoznaje reforme koje se sprovode u Srbiji - istakla je ministarka, naglasivši da je sastanak pokazao da Francuska ceni ulogu Srbije u regionu i kao svog bilateralnog partnera, što se intenziviralo posle posete predsednika Makrona Srbiji.