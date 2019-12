Tanjug | 24. decembar 2019. 20:33 | Komentara: 0

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, obrazlažući danas poziciju vojne neutralnosti pred poslanicima Narodne skupštine, rekao je da će Srbija na tom putu "izdržati".

"Dok je Aleksandar Vučić predsednik ove zemlje, mi ćemo biti vojno neutralni i nema te sile i pritiska koji će moći tu stvar da promeni. Hoću da dodam da je vojna neutralnost skupa. Skupa je politički, ekonomski. Skupo je biti vojno neutralan jer morate sve da imate. Da nismo vojno neutralni, da smo deo, recimo, NATO pakta, ne bi imali avijaciju, nema potrebe. Ako treba neko da obezbeđuje vaš vazdušni prostor, zamoli se susedna zemlja, kao što recimo rade Severna Makedonija, Crna Gora, ili kao što radi Slovenija, pa vam drugi čuvaju nebo, rekao je ministar Vulin.

Zapitao je jesmo li slobodna zemlja ako vam neko drugi čuva nebo i ako neko drugi preuzima odgovornost na vašem prostoru, i sam dao odgovor - niste.

PROČITAJTE JOŠ - Šta sadrže Strategija odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije: Sedam nacionalnih interesa; Saradnja sa ODKB, nema nezavisnosti KiM



On je istakao da vojna neutralnost i treba da toliko košta, ako je to cena vaše slobode.

"Ako se cena naše slobode može izračunati, izmeriti novcem, onda je to najjeftinije u našoj istoriji. Mi smo, nažalost, cenu naše slobode uvek merili izgubljenim glavama i krvlju, a ako sada možemo novcem, to nikad nije bilo jeftinije. Ja ću se uvek boriti da svaki dinar damo, ali da sačuvamo svoju slobodu i da ne bude krvi i izgubljenih glava", rekao je Vulin, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

On kaže da je bolje pitanje koliko košta blokovsko svrstavanje.

"Daću vam primer našeg neposrednog okruženja, recimo naši susedi Bugari, s kojima imamo dobre odnose. Članica NATO pakta. Kupuju za preko milijardu evra nove avione, pogodićete koje - "fantome". Kupuju za još oko 800 miliona evra ili dolara - oklopna vozila, pretpostavićete, zapadne proizvodnje i za još oko milijardu treba da kupe dve fregate za njihovu mornaricu na Crnom moru", kazao je Vuli.

Zapitao se da li to njima treba, a postavio i pitanje koja agresija to njima preti i od koga, i za šta se oni to pripremaju.

"Niko te ne pita, ćutiš, platiš. Oni čak nemaju ni te pare, podigli su kredit, a mi za svaki avion, za svaki metak imamo iz naših prihoda. Koliko nađemo, kako izdržimo, koliko uštedimo - toliko i kupimo", kazao je ministar odbrane.

Ističe da ne dižemo kredit, ne zadužujemo se dok naši susedi to rade da bi kupili naoružanje, a postavlja se pitanje - čekajte, pa vi ste u bloku, ko će vas da napadne?

"Pa neće valjda Srbija da napadne Bugarsku? Napašćemo Bugarsku da zaratimo s NATO paktom? Nema potrebe da trošite novac. Naši susedi Hrvati su - što kupili, što dobili, 400 oklopnih vozila a sad su uzeli divizion "pancer" haubica, 14 helikoptera "kajova", naoružanih "helfajr" raketama, što značajno menja odnos snaga u regionu. Sada im stiže preko 60 bredlija i još nekih dvadesetak za rezervne delove", naveo je ministar odbrane.

Pojasnio je da su to teška oklopna vozila koja se ne uzimaju za mirovnu misiju u Avganistanu, "time se ratuje, ne ide se u mirovne misije".

On je podsetio da Hrvatska, kako je planirala, prošle godine nije uspela od Izraela da kupi avione f-16, u verziji "barak".

"Sada, po svoj prilici hoće da kupe nove. To će da košta, ne može ispod milijardu do milijardu i 200 miliona. Pa čekajte, jeste li vi u NATO paktu, najvećoj sili na svetu? Zar niste tu da budete sigurni i bezbedni? Pa zašto trošite pare? Vidite da i blokovsko svrstavanje mnogo košta", rekao je poslanicima ministar Vulin i to ilustrovao još jednim primerom.

"Dođe vam predsednik Sjedinjenih Američkih Država, vodeće zemlje NATO pakta i kaže - dva posto bruto društvenog proizvoda ima da ide u vojsku i tačka. I kao što vidite, funkcioniše to i velike sile pristaju da daju dva procenta, dok mi odgovaramo samo svojim građanima", kazao je Vulin.