SADA sam se uključio u saobraćaj, nemojte da mi pišete kaznu, ako boga znate. A i... popio sam samo čašicu, ili dve, i to pre tri sata. Bio sam kod kuma na slavi, moralo je da se proslavi kako dolikuje.Ovo je samo jedan u nizu izgovora koje svakodnevno na putevima u Beogradu, ali i u celoj zemlji, slušaju saobraćajni policajci. Ovo je, ujedno i samo jedan nesavestan vozač među gotovo 90, koliko ih u toku jednog dana bude pozitivno na alko-testu, sa više od 0,2 promila alkohola u krvi.Reporteri "Novosti" uverili su se minulog vikenda da su, i pored mnogobrojnih apela i opsežne policijske kontrole, sprovedene od 9. decembra do kasnih večernjih sati sinoć, pijani vozači pretnja po bezbednost gotovo na svakoj krivini.- Ovaj posao radim pet godina i bilo je različitih situacija, čak i pomalo komičnih. Većinom su ljudi kulturni i urade šta se zahteva od njih, mada ponekad zna da bude nezgodno. Ipak, posao vam je takav da budete spremni na sve - priča nam saobraćajni policajac Aleksandar Đurov. - Iako posle ponoći zna da bude više vozača u alkoholisanom stanju, neretko ih uhvatimo i usred bela dana, i to sa više od dva promila u krvi.

Za to vreme njegov kolega, iskusni policajac Mališa Skrkić, koji ovaj posao obavlja od 2000. godine, redom zaustavlja vozila... Među njima i auto koje vozi sugrađanin kome alkometar pokazuje - 0,36 promila. Razgovora nije bilo, Mališa piše kaznu:

- Ukoliko vozač ima od 0,21 do 0,5 promila alkohola u krvi, sledi isključenje iz saobraćaja na 12 sati i kazna od 10.000 dinara. Ukoliko se prekršaj plati u roku od osam dana, iznos je duplo manji. Ako je prisustvo alkohola u krvi od 0,5 promila 0,8, isključenje iz saobraćaja je 24 sata, a kazna od 10.000 do 20.000 dinara. Od 0,8 do 1,2 promila kazna je do 40.000, dok je za više od 1,2 promila "globa" 100.000 dinara. Kazneni poeni se podrazumevaju.



Naši sagovornici upozoravaju da se nebrojeno puta dešavalo da vozača isključenog iz saobraćaja na 12 ili 24 časa uhvate na drugom kraju grada posle svega nekoliko časova, u sopstvenom ili tuđem automobilu.Pomoćnica načelnika saobraćajne policije Ljubica Babić, koja je 30 godina u službi prisutna na prestoničkim ulicama, takođe je kao starešina kontrolisala vozila na kružnom toku kod Bogoslovije. Policija je, govori nam, u ovoj akciji iskoristila sva raspoloživa sredstva i ljudstvo.- Vozače u alkoholisanom stanju lakše je uhvatiti posle ponoći, jer je tada mnogo manja frekvencija vozila u Beogradu, i više se popije. Ali, kako me iskustvo naučilo, nije nemoguće i u 10 ujutru zaustaviti vozača sa 2,5 promila alkohola u krvi - ističe jedna od najpoznatijih beogradskih policajki. - Kada sam počela da radim ovaj posao, davne 1990. godine, bila sam jedina ženska osoba u saobraćajnoj patroli. Sada se to dosta izmenilo, i žene postaju neizostavni deo naše službe.Inače, u proteklih sedam dana, koliko je trajala velika međunarodna akcija koja je obuhvatala kontrolu vozača u 29 evropskih zemalja, na teritoriji srpske prestonice prosečno je na dnevnom nivou otkrivano po 90 ljudi koji su vozili pod dejstvom alkohola. Što se tiče testova na psihoaktivne supstance, i oni se sprovode, ali vozači koji su koristili narkotike, pokazuje praksa, ipak ređe sedaju za volan i najviše ih je tokom vikenda.I dok vodimo ovaj razgovor, policajci zaustavljaju sredovečnog gospodina. Ljubica nije stigla ni da proveri putne isprave, a vozač se setio kako ga je baš ona pre gotovo deceniju zaustavila kod "Londona". I nije bio jedini te večeri koji je prepoznao Ljubicu.- Jedan čovek mi je doneo simboličan poklon i zahvalio što smo mu napisali nekoliko kazni, jer je zbog toga prestao da pije - govori nam Babićeva.Vozači, svedoče naši domaćini na beogradskim ulicama, pokušavaju na razne načine da izbegnu plaćanje kazne, ali izgovori koje koriste su odavno prevaziđeni.



- Prvo negiraju da su popili, iako alko-test pokazuje suprotno. Posle kažu da to je nemoguće, pa da su popili samo jedno piće pre 15 minuta. I kada mu predložite da ode na vađenje krvi, odbije i krene da moli, da će ostati bez posla, a kada ni to ne urodi plodom, onda krene ljutnja. Ima i ljudi koji kažu da su jeli grožđe ili pili sok od borovnice. I tako iz dana u dan, iz noći u noć - vozači u alkoholisanom stanju, šoferi koji nisu vezali pojas ili oni sa mobilnim telefonom u ruci, uprkos svakodnevnim apelima i kontroloma. Čini se da je vreme da se svi konačno dozovemo pameti.



"BOMBE" NA DRUMU

Najveći broj vozača pravda se da popije nekoliko čašica. Naši sagovornici kažu da, iako misle da "to nije ništa", predstavljaju prave "bombe" na drumu.PORED zaustavljanja automobila, patrola saobraćajne policije neretko proverava i vozače javnog gradskog prevoza. Tako su jednom od njih pre nekoliko dana napisali kaznu zbog razgovora telefonom tokom vožnje, ali i zbog toga što sa sobom nije imao vozačku dozvolu. Iako se pravdao da u tom trenutku u autobusu nije bilo nikog, kaznu nije izbegao.

CRNE BROJKE

* Od početka 2019. zbog konzumiranja alkohola tokom vožnje iz saobraćaja isključeno oko 42.000 vozača.* Oko 1.700 njih upravljalo je kolima na teritoriji Srbije u stanju potpune alkoholisanosti.* U ovom periodu 350 vozača sklonjeno je iz saobraćaja zbog korišćenja psihoaktivnih supstanci.* Protekle nedelje najviše promila alkohola u krvi imao je u Beogradu vozač koji je uhvaćen u četvrtak - 1,76!