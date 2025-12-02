"SVAĐA" PUTINA I LAVROVA

DOK su ruski i mađarski ministri u petak čekali u Kremlju da u dvoranu za pregovore dođu predsednik Vladimir Putin i premijer Viktor Orban, jedan novinar je iskoristio priliku da pita Sergeja Lavrova gde je nestao minulih dana. Aludirajući na pisanje zapadnih listova, Lavrov je šaljivo odgovorio: "Ja i dalje nestajem do današnjeg dana". Zbog toga što čuvenog diplomate nije bilo desetak dana u javnosti, jedan broj zapadnih medija se "zabrinuo" za njegovu sudbinu, pa su počeli da pišu kako je tobože "izgubio poverenje Kremlja".

Foto AP

Prošlog četvrtka na samitu u Biškeku, glavnom gradu Kirgizije, gde su se okupili lideri jednog broja bivših sovjetskih republika, novinari su pitali Putina gde je Lavrov. On je odgovorio da ministar radi po svom planu i zajedno sa svojim timom priprema predstojeće pregovore sa američkom delegacijom.

- Priče o tome kako je Lavrov tobože u nemilosti su besmislica. On i njegovi najbliži saradnici pripremaju susret sa predstavnicima SAD koji će uskoro stići u Moskvu da nastavimo razgovore o tekstu dogovora o prestanku rata u Ukrajini - jasno je rekao Putin.

Lavrov je decenijama jedan od njegovih najbližih saradnika. Ministarstvo spoljnih poslova na čijem je čelu od 2004. priprema sve međunarodne susrete i razgovore ruskog lidera. Naravno da to znamo i mi strani dopisnici koji dugo pratimo aktivnost Putina i ruskog diplomatskog rukovodstva. Jasno je zašto povremeno na Zapadu pišu i govore o mogućoj smeni Lavrova ili o tobožnjoj bolesti predsednika Putina, mada svi vide koliko je on aktivan. Samo naivni i neupućeni i dalje misle kako su poznati zapadni mediji "obrazac objektivnosti" i da im je istina svetinja. U žestokoj konkurenciji modernih medija njima trebaju senzacije i nije im uopšte bitno je li nešto istina ili najobičnija laž.

Postoji još jedan važan razlog zbog čega predsednika Rusije i njegove najbliže saradnike na Zapadu demonizuju. Oni su svesni kakav autoritet u svetu imaju Putin i Lavrov. Danas nema niti jednog ministra spoljnih poslova kojeg se po ugledu, iskustvu i znanju može uporediti sa Lavrovom kome je 75 godina. On je prava diplomatska hodajuća enciklopedija. Vrhunski diplomata sa 53 godine radnog staža i dalje bistrog uma koga je Bog nadario brzom reakcijom i humorom.

Lavrov brani argumentovano i inteligentno stavove svoje zemlje. Zbog toga ga oni koji dugo pamte i znaju diplomatsku istoriju upoređuju sa Andrejom Gromikom, nekadašnjim sovjetskim ministrom koga su zbog nepopustljivosti na Zapadu zvali "mister njet". Naravno da takvog kolosa ne vole diplomatski pigmeji i neznalice koji igrom slučaja dolaze na važne funkcije. Nema danas u Evropi ministra spoljnih poslova koji bi se po kapacitetu mogao uporediti sa Lavrovom.

Šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas ne žele uopšte da prime na razgovor u vrhu Trampove administracije. Američki državni sekretar Marko Rubio je posle sastanka u Ženevi rekao da sa agresivnom kritičarkom politike Bele kuće ne želi da razgovara.

Imali su u prošlosti Rusi i popustljive ministre spoljnih poslova poput Andreja Kozirjeva, kojeg su se kasnije stideli jer je bio američki poslušnik i koji sada živi kao penzioner u SAD. Ali on i slični su mogli biti na važnim funkcijama u vreme mamurnog Borisa Jeljcina ali ne i Vladimira Putina.