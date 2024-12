PO ko zna koji put ruskom predsedniku Vla­dimiru Putinu, tokom velikog godišnjeg razgovora sa narodom i novinarima, pro­šle nedelje je postavljeno pitanje - zašto se balsamovano telo Vladimira Iljiča Lenjina ne preseli na neko groblje?

Novinarka pravo­slavnog TV kanala Spas Ksenija Aksjonova pita­la je šta je prepreka da se Lenjin prebaci na groblje, gde su inače sahranjeni njegovi bliski. Kazala je i to da je držanje balsamovanog tela Lenjina u mauzoleju "paganski običaj", da­kle iz vremena kad se verovalo da postoji više bogova.

Putin je ponovio njegov dobro poznati stav koji očigledno neki nisu zapamtili. On je jasno kazao da posebno sada ništa ne treba raditi, niti činiti bilo kakav korak koji bi mogao da dovede do raskola u društvu. Dodao je i da se možda u bu­dućnosti preseljenje može dogoditi, ali da zasad društvo nije sasvim spremno za to.

U nedostatku konstruktivnijih predloga i ranije su sa idejom da se preseli Lenjin nastupali lider Liberalne demokratske partije, kontroverzni Vladimir Žirinovski, i nekadašnji pulen Borisa Jeljcina, potpredsednik ruske vlade Boris Nem­cov, koji se pre smrti pretvorio u žestokog opozicionara.

Njima i svima onima koji su se bavili pitanjem preseljenja Lenjina Putin je odgovarao kontrapitnjem: "Imate li vi pa­metnijih predloga?" Kako je navodio, to nije najvažniji pro­blem koji treba da se rešava:

- Bavimo se značajnijim pitanjima, a preseljavanjem Lenjina samo bismo uvredili starije generacije koje su verovale i još veruju u pravednost socijalizma i Lenjinovih ideja.

Da je on u pravu mogu potvrditi oni koji barem malo znaju isto­riju. Lenjin je bio prvi rukovodilac SSSR i vođa svetskog prole­tarijata i posle njegove smrti tadašnje rukovodstvo je odlučilo da se njegovo telo balsamuje. Ono se i sada nalazi u mauzoleju na Crvenom trgu. Stariji ljudi u Rusiji s pravom kažu da je u SSSR mnogo toga napravljeno i od agrarne zemlje Rusija je postala svetska velesila. Doprinos tome su dale mnoge generacije komu­nista i komsomolaca. Znajući to, Putin ne želi da selidbom Le­njina vređa njihove osećaje. A političari koji se bave mrtvima očigledno imaju problem sa manjkom pravih ideja za budućnost.