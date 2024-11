Muška greška Srba sa pobedom Trampa

KONAČNO su nam se pridružili Amerikanci. Opšte je poznato da Srbi već decenijama uglavnom pogrešno biraju svoju vlast. I u Srbiji i van nje. Rusi su neviđeno pogrešili s Putinom. O Kinezima da i ne govorimo. Ili Mađarima. I sada se izborom Donalda Trampa nama primakoše i sve do sada bezgrešni Amerikanci. Greška je utoliko teža što je Trampova pobeda više nego ubedljiva. Nisu pogrešili iznijansirano nego onako baš muški. Mačo muški.

Foto: D. Milovanović

Ishod izborne bitke sa Kamalom Haris bio je rešen već u ranim noćnim satima. A velika većina vajnih eksperata za Ameriku i svet i profesionalnih komentatora napunivši sve televizijske studije, pa tako i te kako i naše, tvrdila je da će nam biti potrebni dani da se prebroje glasovi na najneizvesnijim izborima u istoriji SAD, da će svakako biti veoma tesno, da se to "bez nekog zla neće završavati", da je sa svojim zaraznim smehom (koji je zaveo čak i hladnokrvnog Putina) Kamala u vidnoj prednosti, što pokazuju gotovo sva istraživanja javnog mnjenja. Na njenu prednost ukazuju tekstovi i nastupi na svim mejnstrim medijima, a svakako će glas zvezda Holivuda biti nešto što će doprineti uspehu Harisove. I svi uglas su zaključivali da bi izbor Trampa bio šokantan.



Tačno, ali i pored svih zasipanja lažima američki birači očigledno nisu zaboravili onaj pucanj na Trampa i njegovu okrvavljenu glavu i podignutu pesnicu. I nisu smetnuli s uma ni drugi pokušaj atentata.

Svojevremeno je neko pametan rekao da je neinformisanost u suštini vrsta politike. Tada kada je to rečeno bilo je vreme velikih ideologija pa su istinite informacije ustupale mesto poželjnom ideološkom stavu. To se dogodilo i ovom prilikom više od pola veka kasnije. Za Kamalu su velikom većinom navijali najveći delovi "duboke države", establišmenta u najširem smislu te reči, dženderisti, zastupnici vouk levog liberalizma kojima bi na fanatizmu mogle pozavideti najnakaznije sekte u istoriji. Svi oni zajedno su rešili da svoju ideologiju koja predstavlja potpuni raskid sa tradicionalnim, hrišćanskim i ljudskim vrednostima predstave i nametnu kao novu veru sveta. Oni su krajnje negativno zaposeli budućnost čovečanstva i namenili mu ratove i sve druge pošasti i nesreće. Do konačnog kraja. Ratovi su, kao što znamo, bili počinjani i vođeni iz interesa i danas nije drukčije, složili bismo se u prvi mah, ali ovde je reč o fanatičnoj novoj veri da se ljudima u principu i dosledno nanosi zlo. Ubedljivo je to, opisujući Vašingtonsku močvaru, iskazao britko Taker Karlson govoreći na inauguraciji Trampove kandidature.

Zašto bismo sada u iščekivanju "velikog isušivanja Vašingtonske močvare" gajili bilo kakvu tobož demokratski pokrivenu samilost prema onima koji su i svetu a posebno nama naneli toliko zla. Ko je to, kome je blisko srpsko stanovište i interes sopstvenog naroda, mogao priželjkivati da se ovo zlo nastavi i ne prekine? U Beogradu ih je, kao što znamo, tušta i tma. Oni su kao i njihovi zapadnoevropski sadruzi kao i uvek provincijalno neinformisani i zato nepripremljeni za ovaj poraz. Suprotno razumu, njima ne pada na pamet da se bilo šta zapitaju ili sebe preispitaju. Nasuprot, u ovoj američkoj promeni oni vide priliku da ojačaju svoj ideološki stav i kažu da ih je razočarao američki narod, kao i srpski toliko puta pre. Srpski narod ih je, i njih iz Beograda i njih iz Brisela i Berlina, i ovoga puta razočarao jer je ogromnom većinom bio za Trampa. Do sada su za srpsku ljubav prema Rusiji i Putinu optuživali rad ruskih obaveštajnih službi u Srbiji. Da li sledstveno tome za srpske navijačke sklonosti prema Trampu treba optužiti američke obaveštajne službe pa čak i samog u Srbiji toliko moćnog ambasadora Hila. Srbima da se pravilno opredele za nasmejanu Kamalu ne pomaže ni Holivud ni sve njegove zvezde. U konkurenciji sa Dostojevskim, Tolstojem, Puškinom i Čehovom koji predstavljaju "meku moć" Rusije izbledeše holivudski starovi. A nije da ih se nismo nagledali i da ih ne gledamo.

Pojavljuju se neki naši tobožnji istraživači ozbiljnih lica i duboko zapitani izgovaraju da je "istražvački nedokučivo" zašto su Srbi za Trampa a ne za Kamalu! Možda mu je neki komšija mogao reći koja je američka administracija izvršila agresiju na Srbiju i da je oličava bračni par Klintonovih koji iz sve snage podržava Harisonovu. Tako bi bio pošteđen istraživačkih muka.

Jedan od beogradskih obaveštajno zapadnjačkih kolumnista se teši posle Trampove pobede i ipak se nada da će njegov izbor pružiti priliku Srbima da se oslobode ruskog uticaja i da sebi pronađu mesto u NATO kolektivnoj bezbednosti. Kada su već Amerikanci teško pogrešili da bar mi izvučemo neku korist.

Očigledno je da o Trampovom u prvom mandatu dokazanom mirotvorstvu niko od pomenutih komentatora i analitičara uopšte ne govori. Mir za njih nije najveća vrednost. Tu se na snalaze.

Lideri Zapadne Evrope su izgubili svoje najveće uporište. A i naši dženderisti i voukovci koji su i te kako uzeli maha i to po dubini. U njihovom narodu uporište nemaju ni Šolc ni Makron, ni mnogi drugi i već dugo ga nemaju. Velika većina njih jesu političari ali bez ikakvog državničkog traga. Brisel snosi veliku istorijsku odgovornost što je Evropa na slepom koloseku. Biće veoma zanimljivo gledati njene muke i u čije će ruke dopasti. I kako će im izgledati mir koji im verovatno sledi a kome nisu dali nikakav doprinos.