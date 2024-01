ZA TRI GODINE NAJVEĆE GRADOVE NEĆEMO PREPOZNATI: Vučić o projektima koji su pred Srbijom - "Sve da promenimo u zemlji"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Novog vikend jutra kod Jovane Jeremić.

Predsednik je najavio metro, kazao da kreće izgradnja prve tri stanice.

- Moramo da uradimo dubinske promene u svim sferama. Za tri godine najveće gradove nećemo prepoznati, ali ni mnoge druge. Ako vi pogledate samo Beograd, a neću pričati najviše o njemu, milijardu i 700 miliona odlazi na uređenje samo tog dela oko Expa. Stambene jedinice potrebne za sam Expo, tu ostaviti ljude iz bezbednosti, naučnih struktura, ili druge, do toga da ćemo da izgradimo 18 kilometara najmodernije železnice, nacionalni stadion Expo, aerodrom, i onda se vraća do Prokopa u centru grada. Imaćete vozom da idete od aerodroma do centra grada, i svi ćete da se pravite da smo to oduvek imali. Zahvaljujući rukovodstvu ove zemlje imaćemo to. Imaćemo mnogo veća ulaganja i sada tražimo način da ne uvećamo deficit, stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod a da možemo da uložimo u naredne 3 godine gotovo 2 milijarde u najvažnije projekte. Hoćemo da uložimo u škole, da rekonstruišemo zdravstvene domove i kliničke centre, hoćemo da promenimo sistem da država dobije ono što plaća, ali da pre svega naši ljudi i pacijenti dobiju više, moramo da pronađemo najbolji mogući model kako da podržimo naše univerzitete - rekao je.

Mi u ovom trenutku gradimo 12 obilaznica i saobraćajnica, kaže on.

- Moramo da razvijamo turizam, da uložimo od salaša na severu Srbije u Vojvodini, do etno kuća u centru Srbije. Do kraja oktobra smo za turizam imali 2,1 milijardu, to je mnogo više nego ikada, ali i dalje malo. Hrvatska ima maksimalnih 13 milijardi, ali ima prelepu obalu. Ali, Austrija nema more, ali ima Beč, skijališta, jezera. Mi imamo Vlasinu, takve lepote kakve niko od njih nema, Vlasinsko jezero, Borsko i mnoga druga naša jezera, od Knićkog do Bovanskog, samo moramo da uložimo ogroman novac. Moramo da uložimo u energetske objekte, u Đerdap. Moramo s Kinezima o rudarstvu da razgovaramo. Moramo da vidimo šta ćemo sa litijumom, da vidimo šta ćemo sa zlatom jer imamo nova nalazišta, rudarstvo je uvek temelj. Da vidimo da uložimo u mnoge industrijske zone. To je ono što nam donosi novac. Da vidimo kako možemo stočarstvo da poboljšamo, kako da to pomognemo dodatnim novcem, podizanje vinograda, ne da imamo na 5 ari kukuruz, a da na tih 5 možemo da imamo grožđe. Sve da promenimo u zemlji, da gradimo Niš prugu, milion stvari tu imamo i ako mi donesemo tu odluku onda to možemo, ali za to je potrebno učešće svakog čoveka - istakao je Vučić.

- I Hegel je rekao da uspešni ljudi i intelektualci ne smeju da budu zavidljivi - dodao je Vučić.