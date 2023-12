ZELENOVIĆEVIM LAŽIMA PRESUĐENO: Viši sud u Šapcu odbio žalbu liste “Šabac protiv nasilja”

PREDSEDNIK Saveta za pravna pitanja Gradskog odbora SNS Šabac, Aleksandar Jovanović, reagovao je na izjave koje je dao Nebojša Zelenović o falsifikovanju zapisnika.

Nebojša Zelenović

Povodom najave podnošenje krivične prijave protiv predsednika Izborne komisije grada Šapca koju je u medije plasirao Nebojša Zelenović, istovremeno iznoseći neosnovane i neistinite navode o falsifikovanju zapisnika sa sednice Izborne komisije, obaveštavam javnost da je Viši sud u Šapcu na sednici održanoj 26.12.2023. doneo presudu povodom žalbe koju je u ime liste Šabac protiv nasilja podneo Goran Stojićević, a kojom je ista odbijena, odnosno, kojom je utvrđeno da nije bilo nikakvih nepravilnosti i nezakonitosti u radu Izborne komisije, da je ista imala kvorum za odlučivanje i da se glasanje odvijalo na način kako je zapisnički i utvrđeno.

I to bi bilo dovoljno jer i u ovom slučaju se potvrđuje istinitost izreke: “Najbolja odbrana je integritet osobe koja vas napada”. Nebojša Zelenović, čovek kojeg je, prema sopstvenim rečima, “poplava donela na vlast”. Kako je radio najbolje su mu pokazali građani Šapca, koji su i na prethodnim lokalnim izborima, 2020. godine dali ubedljivu podršku Srpskoj naprednoj stranci. Nebojša Zelenović i tada nije hteo da prizna rezultate, ponavljao je izbore, podnosio razne tužbe, odlagao neminovno koliko je mogao, i do dana današnjeg nije priznao poraz.

U prethodne tri godine koliko nije na vlasti u Šapcu pokušavao je da se pozicionira na republičkom nivou, a koliko mu je stalo do građana Šapca pokazao je tako što on i njegovi odbornici nisu učestvovali u radu lokalnog parlamenta, tamo gde se o pitanjima važnim za ovaj grad i njegove građane odlučuje.

I na ovim izborima SNS je dobila ubedljivu većinu glasova građana, na mnogim biračkim mestima dva ili tri puta više od Nebojše Zelenovića i njegove koalicije. I to je činjenica koju nikakve tužbe, krivične prijave ili prigovori ne mogu da promene. I zato je Zelenoviću toliko teško da to prihvati. Umesto da jednom u životu preuzme odgovornost, on se i dalje “bori protiv nasilja” pokušajem upada u institucije, napadom na policiju i pozivanjem na neke nepravilnosti samo njemu poznate. Jer, “čovek nikada ne ide toliko daleko, kao onda kada ne zna kuda ide”. Nebojša Zelenović svim ovim samo pokazuje svoje pravo lice tužnog pajaca koji samo pokušava da se dodvori svom gospodaru.

