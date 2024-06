Inovacija iz Japana kao savršen dodatak kolekciji „Art Must Go On“ Bate Spasojevića

Ploom, svojim sofisticiranim i jedinstvenim dizajnom može da se prilagodi svakom modnom stilu uz veliki broj atraktivnih aksesoara.

Osmišljen u Kaliforniji, usavršen u Japanu, uređaj za zagrevanje duvana - Ploom, koji koristi inovativnu HeatFlow tehnologiju, bio je savršen dodatak kolekciji "Art Must Go On", kojom je naš najpoznatiji modni dizajner svetske slave Bata Spasojević, obeležio proslavu svog jubileja, uz šarmantni komentar: „Ovo je prvi deo, tek smo zagrebali. U narednih 30 godina biće mnogo toga interesantnog!”. Ploom, svojim sofisticiranim i jedinstvenim dizajnom može da se prilagodi svakom modnom stilu uz veliki broj atraktivnih aksesoara.

Kolekcija Bate Spasojevića, koja šalje poruku da moda nije samo trend i izraz stila, već umetnost koja nosi duboku emociju, sadrži više od 70 muških i ženskih modela za sezonu proleće/leto 2024. inspirisanih origamijem, mirisom japanskih trešanja, ali i lisabonskim suncem koje im daje posebnu svetlost i toplinu.

Ova neprolazna, posebna, ali udobna kolekcija, prema rečima samog dizajnera, prikaz je nežne prirode, ali i surove gradske džungle, preslikane u komade na čijem je svakom detalju pažljivo radio mesecima.

Duge i kratke haljine veselih boja, optočene šljokicama, sakoi asimetričnog dizajna, ekscentrična odela za žene i muškarce, ali i paleta boja, omogućavaju onima koji prate trendove i vole Batin autentični stil da izraze svoju jedinstvenost ali i da kombinuju ove modele sa različitim detaljima i aksesoarima, među kojima se ističe i Ploom.

