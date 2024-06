MOJA SVE OTKRIO: Nadal je bio na kraju karijere, a onda se desilo ovo...

Nekadšanji teniser i trener Rafela Nadala, Karlos Moja govorio je za štampano izdanje Lekipa o karijeri Rafaela Nadala, kao i o periodu kada je bilo upitno da li će završiti igračku karijeru.

On je rekao da je pred turnir u Barseloni bilo pitanje da li će nastupiti uopšte, a pominjao se i kraj karijere.

- U Barselonu smo otišli bez da smo znali da li će on uopšte zaigrati na tom turniru. Taj period došao je nakon nekoliko jako teških meseci za njega na mentalnom planu. Mislili smo da odemo iz Manakora u Barselonu, kako bi osetio atmosferu. Fizički, znali smo da nije spreman. Imao je povredu trbuha koja ga je naterala da se povuče sa Indijan Velsa i sprečila ga da igra u Monaku. Nije uopšte servirao ili je to radio prilično ležerno. Odlučio je da zaigra, ali smo mu rekli: "Molim te ne moj da igraš više od dva sata". To je za nas bio ključ. Morao je da dobije meč u dva seta. Znali smo da ako bude igrao duže, da može da pogorša stanje. Imalo je momenata, u februaru i martu kada je bilo jako teško, kada nam je govorio: "Prekidam, idem u penziju". Da, da, mnogo puta. Na treninzima, kada se bol vrati, kada nije mogao da igra na Indijan Velsu i da ide u Monte Karlo. Zaista je bilo mnogo momenata kada nam je rekao: "Ja ne mogu više" - rekao je Moja.

Dodao je i da je Nadal odlučio da dobro razmisli posle Barselone.

- Uvek sam smatrao da ne treba donositi odluke vruće glave. Znali smo da kada je govorio da ne može više, da je o tome nastavljao da razmišlja i u narednim satima. Slušali smo ga, poštovali njegov stav i narednog dana bismo se vraćali treninzima, skoro zaboravivši na sve. Posle Barselone više nije govorio takve stvari. Imao je želju da nastavi, iako nije bilo lako. Voli da se takmiči, on je jedan ratnik. Posle godinu i po dana mučenja, danas može da se fokusira na tenis i da sam odluči kada će u penziju - nastavio je španski stručnjak.

Na kraju je istakao da je teška odluka za svakog sportistu da ode u penziju.

- Teško je. Ima momenata kada je zaista imao želju to da uradi. Ali kada budemo sigurni da je taj momenat došao, objavićemo. Sada i dalje postoje sumnje - da, ne, da, ne (smeh). Rekao sam mu, kada dođe trenutak da mi kaže: "Šefe, gotovo je". Ali to se još nije dogodilo.

Nadal je pored svega zaigrao na Rolan Garosu, ali je poražen u prvom kolu od Aleksandra Zvereva.

