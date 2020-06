M. S. | 22. jun 2020. 13:54 > 19:21 |

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović dočekao je uz najviše državne počasti predsednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića koji boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, saopšteno je iz kabineta Đukanovića.





Predsednik Hrvatske Zoran Milanović, doputovao je u zvaničnu posetu Crnoj Gori. U luku Tivat uplovio je ratnim brodom "Omiš".





Hrvatskog predsednika dočekali su ministar inostranih poslova Crne Gore Srđan Darmanović, predsednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac, ambasador Hrvatske u Podgorici Veselko Grubišić i Crne Gore u Zagrebu Boro Vučinić. U čast hrvatskog predsednika na Pinima je bio postrojen počasni odred garde Vojske Crne Gore.





Milanovićaje dočekao i predsednik i poslanik HGI Adrijan Vuksanović, koji je, kao injegova partija, na predsedničkim izborima u Hrvatskoj javno podržao Milanovićevu protivkandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović (HDZ).





Milanović će se sutra sastati sa predsednikom Vlade Duškom Markovićem i Skupštine Ivanom Brajovićem, kao sa predstavnicima Hrvata u Crnoj Gori.









PODRŠKA CRNOJ GORI ZA ULAZAK U EU





Crna Gora je u kontinuitetu imala podršku Hrvatske u nastojanju da budemo NATO država, kao i da uspešno pregovora sa EU. Imamo vrlo razuđenu bilateralnu saradnju u svim oblastima, ali pre svega u oblasti odbrane, obrazovanja... Danas smo kao region korak bliže našem zajedničkom evropskom cilju nego što smo bili prije hrvatskog predsedavanja.





Ovo je tokom razgovora sa novinarima possel susreta sa hrtavstkim rpedsednikom Zoranom Milanovićem, kazao njegov domaćin, predsednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je istakao dobre odnose dve države i podršku posebno tokom pandemije koronavirusa.





-Ostaju brojni izazovi i mogućnosti za saradnju. Bilo bi važno da se nastavi proces evropeizacije Balkana, realizacije bitnih projekata kao jadransko-jonska cesta i gasovod, objedinjavanje turističke ponude... Ubeđen sam da je poseta Milanovića nešto što je dragoceno za Crnu Goru i novi doPrinos prijateljskim odnosima dve države, kazao je Đukanović, koji je istakao da ''acionalisti imaju pravo da me optužuju zato što im kradem iluziju, a iluzija je "Velika Srbija".





- Smatraju me odgovornim za to što smo sprečili da budu dobri izvršioci tuđeg projekta 2016. godine. Verovatno me smatraju odgovornim što pokušavaju da zloupotrebe pitanje vere i iskoriste je za velikosrpske ideje. To će biti neko moje krivično delo u produženom trajanju. Stojim na braniku takvom planu. Mislim da smo testirali 90-ih što je zavrsilo tragedijom, ako smo glupi dozvolićemo da se to ponovi, kazao je Đukanović.





-Izbori su u Crnoj Gori vrlo brzo, nisam ovde došao navijati ni za koga, već dati podršku evropskom put Crne Gore... Okolnosti su takve da će Crna Gora verovatno biti prva država koja ući u Evropsku uniju u sledećem dohvatljivom i vidljivom razdoblju.Blizu su i drugi, ali Crna Gora je najbliža. Vi ste država koja je početkom pregovora sa EU jasno i nepovratno izabrala karakter zapadnog društva i države - to znači vladavina prava, nezavisno sudstvo, mediji...kazao je Milanović, koji je na pitanje o dolasku ratnm brodom u Crnu Goru kazao





:To je hrvatski brod, ali nije preteća silueta i mislim da su i domaćini to dočekali sa simpatijama. Bio bih srećan kad bih crnogorske prijatelje na sličan način dočekao u Splitu i Dubrovniku, kazao je Milanović.